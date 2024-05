Simeone no cuenta con Morata para la próxima temporada. La relación está rota desde el partido de vuelta de la Champions en Dortmund y no parece que haya vuelta atrás aunque, por supuesto, hay que encontrar un equipo que esté dispuesto a pagarle su ficha. Tampoco Memphis Depay entra en los planes del Cholo, que quiere un cambio completo en la delantera para el curso 24-25. El ucraniano Artem Dobvyk, como contó OKDIARIO, es el objetivo principal, pero su libertad vale 40 millones de euros.

Un gol en los últimos 22 partidos lleva Morata. El internacional se ha apagado en los momentos decisivos de la temporada y en especial su clamoroso error en Dortmund, con 0-0 en el marcador, ha acabado pasándole factura. Simeone le cambió en el descanso, con 2-0 en contra, y desde entonces no sólo no ha vuelto a ser titular, sino que incluso le ha pasado por delante Memphis Depay. Parece claro que su crédito en el Atlético se ha agotado. El miércoles en Getafe no jugó ni un solo minuto.

Con contrato hasta 2026 y una ficha muy alta, en torno a los 7 millones de euros tras la última rebaja que aceptó a cambio de prolongar dos años más su compromiso, Morata tiene mercado en Italia, pero son dos veranos ya en los que su salida no acaba de cuajar. Lo que pasa es que ahora la situación ha cambiado radicalmente porque Simeone le ha pedido a la directiva un delantero centro para ser titular, y si Álvaro se queda sería para ocupar un papel residual.

Aunque hay otros nombres en la lista, el jugador que más le gusta a Simeone es el ucraniano Artem Dobvyk, actual pichichi de la Liga con 20 goles. El delantero ha causado sensación en su primera temporada en el fútbol español, no sólo por su capacidad goleadora, sino también por su poderío físico y su rapidez, inusual en un futbolista de su corpulencia. Dobvyk es un jugador que impone, intimidatorio para las defensas rivales, que con 26 años tiene un gran recorrido por delante, con un salario asequible para las posibilidades económicas rojiblancas, aunque con una cláusula que obligaría a un esfuerzo alto, ya que es de 40 millones de euros. Su adaptación a la Liga, su precio y sus condiciones le convierten ahora mismo en el candidato número 1.

A Simeone tampoco le convence Memphis Depay como suplente. No por la calidad del jugador, que es incuestionable, sino por su fragilidad. Esta temporada ha sufrido cinco lesiones y nunca se sabe cuando va a ser la siguiente. El hecho de que vaya a la Eurocopa con Países Bajos puede abrirle mercado, en especial en Francia, donde ya le conocen de su paso por el Olympique de Lyon.

Si finalmente salen Morata y Memphis el Atlético va a tener que fichar dos delanteros. Uno de ellos podría ser Samu Omorodion, pero son muchas las voces en el club que consideran que aún está muy verde y que necesita un año más de cesión por lo menos. El Alavés estaría encantado de volver a quedárselo la próxima temporada, pero la decisión la tomará Simeone durante la pretemporada.