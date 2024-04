Wes Brown fue uno de los jugadores destacados de uno de los equips más recordados del Manchester United. El defensa británico jugó 15 años con los Red Devils y llegó a ganar unos 10 millones en su carrera, pero hoy en día está prácticamente sin blanca debido a una serie de malas decisiones que tomó en su momento. Ahora, la leyenda de Old Trafford habla por primera vez desde que lo declararon en bancarrota en 2023 tras separarse de su esposa, la popular Leanne Wassell, conocida en las islas por participar en un reality show, con la que se casó en 2009 y tuvo tres hijas.

El ex futbolista de 44 años, que ganó cinco veces la Premier League y también tiene dos Champions League en su palmarés, entre otros muchos títulos, rompe su silencio y explica en el podcast de Ben Heath que no se rodeó de las «personas adecuadas» para guiarlo durante su juventud, cuando ganaba esas cantidades de dinero tan elevadas.

«Creo que lo principal es que cuando ganas mucho dinero necesitas a la gente adecuada, ¿no? Y yo diría que esa es una de las cosas que no tenía», dice Wes Brown, que llegó a ser 23 veces internacional con Inglaterra. Sobre las causas de su situación de bancarrota explica que «es una larga historia y no entraré en detalles, pero son cosas que sucedieron hace mucho tiempo con ciertas inversiones y el involucrarse en cosas en las que, cuando era niño, mucha gente se involucra pero realmente no entiende. Llegó a un punto crítico el año pasado».

«Mucha gente ha podido salir de esto o todavía están involucrados en solucionarlo o lo que sea, pero yo simplemente no pude. No hay mucho que pueda hacer», reconoce un Wes Brown que no esconde su situación legal actual todavía está «en curso» y revela que «me han llamado muchos jugadores que han dicho «me está pasando en lo mismo», aunque «no diré nombres». «No soy el tipo de persona que llora o se queja por eso, simplemente voy a luchar y seguir adelante», finaliza el que fuera jugador del United durante tantos años.

