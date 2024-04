Varane revela el episodio más duro en el Real Madrid: «Tuve una conmoción cerebral en pleno partido»

Raphael Varane fue uno de los mejores defensas del Real Madrid durante una década. El central francés, actualmente en el Manchester United, estuvo en las filas madridistas desde 2011 a 2021, diez años en los que ganó numerosos títulos y se ganó el cariño del Santiago Bernabéu.

A Varane, que llegó al Real Madrid con solo 18 años, se le recuerdan pocos errores en los 360 encuentros que disputó con el equipo blanco, aunque en uno especialmente sí estuvo mal. Fue en el encuentro de vuelta de octavos de la Champions League 2019/20, aquella que acabó en agosto por la pandemia.

Esa Copa de Europa terminó con una fase final desde cuartos, a un partido único cada ronda, en Lisboa. Allí no estuvo el Real Madrid porque cayó unos días ante el Manchester City por 2-1 en el Etihad. En la ida, todavía antes de la pandemia, el equipo inglés había ganado por 1-2 en el Bernabéu, pero tras la aparición del coronavirus la competición se paró. La Liga la ganó el Real Madrid, pero en Champions quedó eliminado tras jugarse ese encuentro de vuelta en Manchester.

En ese partido Raphael Varane fue protagonista por dos errores claros que derivaron en los dos goles del Manchester City. Ahora, tres años y medio después de aquel mal partido, el central francés ha desvelado el motivo por el que tuvo esos fallos: «Sufrí una conmoción cerebral en pleno partido».

El duro motivo por el que Varane falló en ese partido

Varane hace esta dura revelación en una entrevista en L’Equipe, que lleva a portada este martes el testimonio del actual jugador del Manchester United. «Durante ese partido tenía una conmoción cerebral. Lo sentí desde el calentamiento, me dije: ‘despierta’. Casi quería darme una bofetada», cuenta Varane en un caso que hasta ahora se había guardado sin contarlo públicamente.

«Durante el encuentro mis primeros tres balones fueron técnicamente limpios, pero era demasiado lento. No podía concentrarme, era como un espectador. El partido me fue mal y, en retrospectiva, me di cuenta de que estaba relacionado con el shock que había sufrido», añade un Varane que quedó marcado por esos fallos ante el Manchester City.

El central madridista durante una década explica que aquella eliminación se la tomó «como algo personal» debido a estos fallos personales «aunque colectivamente no estuviéramos teniendo un buen día». Esos errores ante el City y la eliminación fueron un lastre personal para Varane, que acabó saliendo del club un año después: «Me cuestioné mucho y, finalmente, me di cuenta de que estos errores no habían caído del cielo».

Y es que el central francés desvela ahora que un mes antes de ese partido, en un duelo de Liga ante el Getafe, sufrió un golpe que le provocó esa conmoción cerebral en el duelo de Champions ante el City. «Durante un partido de Liga recibí un balón en la cabeza en un córner y tuve que abandonar el campo. Seguí un protocolo de recuperación de cinco días sin mucho esfuerzo»», relata Varane en esta entrevista con L’Equipe.

«Luego tuvimos unos días libres y recuerdo sentir un cansancio intenso, pero pensé que estaba relacionado con la descompresión habitual de final de temporada», añade el actual jugador del United. «Cuando reanudé los entrenamientos aún no me había recuperado del cansancio ligado al shock que había sufrido. Me sentí sin energía preparándome para el partido contra el Manchester City, pero no era consciente de que tuviera relación con el golpe», continúa.

Varane, que ganó 18 títulos con el Real Madrid (entre ellos cuatro Copas de Europa), se arrepiente de no haberse hecho una prueba aquellos días para saber de verdad que le pasaba: «Tenía que haber hecho una prueba para evaluar mis capacidades de recuperación y habría pospuesto mi recuperación y entonces podría haber vuelto a jugar con un nivel de energía normal».

Concienciación sobre el tema

Tras desvelar así este duro testimonio, Raphael Varane pide concienciar al mundo del fútbol sobre estos casos. «En el Manchester United nos recomendaron no hacer más de 10 cabezazos por entrenamiento», explica el futbolista francés. «Reconocer una conmoción cerebral y tratarla bien es un verdadero desafío», añade.

Varane incide en la entrevista con L’Equipe que este «es un problema de salud real» que «incluso puede ser vital» y que el día después de un partido en el que rematas muchas veces con la cabeza es complicado. Por eso reconoce que recomendó a su hijo de siete años «que no dé cabezazos» en los entrenamientos y partidos.