Varane anuncia su salida del Manchester United

Raphael Varane ha anunciado que dejará el Manchester United este verano. El central francés no renovará su contrato, que expira al final de la presente temporada, y dice adiós a Old Trafford tras tres temporadas. El club inglés pagó 50 millones de euros al Real Madrid en verano de 2021 para hacerse con los servicios de uno de los mejores zagueros del mundo.

En este tiempo, Varane ha disputado 93 partidos entre todas las competiciones y participó en la conquista de la Copa de la Liga la temporada pasada, en el que supuso el primer título para los Diablos Rojos en seis años. Pese a llegar como uno de los centrales más renombrados del mundo, siendo campeón del Mundial con Francia y con cuatro Copas de Europa en su haber, las lesiones, unido al mal momento del Manchester United, han empañado el paso del francés por Old Trafford.

Varane está en estos momentos lesionado y no juega desde principios de abril, pero trabaja en su recuperación para poder estar en alguno de los últimos encuentros del Manchester United en este final de campaña. A los de Erik Ten Hag les restan dos partidos en Premier League, ante Newcastle United y Brighton & Hove Albion, y la final de la FA Cup contra el Manchester City el próximo 25 de mayo.

Raphael Varane quiso mandar un mensaje a los aficionados tras anunciar que el de este miércoles será su último partido en Old Trafford con la camiseta del Manchester United: «Para vosotros, aficionados del Manchester United. Han sido unos años fantásticos jugando en este club especial y vistiendo esta camiseta. La primera vez que pisé Old Trafford como jugador del Manchester United fue una locura», comenzó diciendo.

«El ambiente era increíble. Me enamoré del club y de los aficionados. Tienes que jugar en el Manchester United para entender lo que representa eso. Para mis hijos esto es su hogar. Va a ser un lugar especial para mí de por vida», prosiguió el central francés. «A pesar de que hemos tenido una temporada difícil, soy muy positivo para el futuro. Los nuevos propietarios vienen con un plan claro y una gran estrategia. Os veré a todos en Old Trafford para despedirme del último partido en casa de esta temporada. Va a ser un día muy emotivo para mí», agregó el ex del Real Madrid.

Comunicado del Manchester United

«Raphael Varane ha confirmado que dejará el Manchester United en verano, cuando expire su contrato, tras tres temporadas en Old Trafford. El condecorado defensor llegó al club procedente del Real Madrid en agosto de 2021 y fue presentado de manera memorable frente a nuestros aficionados locales en el Teatro de los Sueños, antes de la victoria del fin de semana inaugural sobre el Leeds United», comienza diciendo el comunicado del Manchester United.

En última instancia, el club inglés ha agradecido a Varane por sus servicios durante estas tres temporadas: «Todo el mundo en el United agradece a Rapha por sus servicios y le desea lo mejor para el futuro», dijo el United en el comunicado.