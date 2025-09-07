Así queda la clasificación del grupo de España para el Mundial de 2026

La selección española ha puesto la directa hacia el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá tras golear por 0-6 a Turquía en Konya, en el que era, a priori, el encuentro más complicado. Con esta victoria, sumada al triunfo frente a Bulgaria del pasado jueves, los de Luis de la Fuente son líderes con seis puntos y una diferencia de goles de +9.

La selección española asestó un golpe al Grupo E de clasificación al Mundial 2026, vapuleando a Turquía en Konya (0-6), para liderar en solitario con un triplete de Mikel Merino, un doblete de Pedri y un tanto de Ferran Torres.

En uno de sus mejores partidos con Luis de la Fuente como seleccionador, España dejó un recital de fútbol para vencer por segunda vez en seis visitas a Turquía. Sentenció el choque en la primera parte con un gol de Pedri (m.6) y dos de Mikel Merino (m.22 y m.45+1). Ya con espacios, goleó con contundencia en el segundo acto: Ferran Torres marcó en el 53, Merino cerró su triplete en el 58 y Pedri firmó su doblete en el 62.

En el otro partido del grupo, Georgia, que perdió en la primera jornada contra Turquía en casa, venció por 3-0 a una Bulgaria que queda muy tocada. Así las cosas, España tiene seis puntos; Georgia es segunda con tres; Turquía, tercera con los mismos, pero peor diferencia de goles; y Bulgaria, colista con cero. Cabe recordar que al Mundial, de manera directa, solo accede el líder.

En octubre, España volverá a jugar dos partidos clave para seguir acercándose al Mundial de 2026. El día 11 se medirá a Georgia en el estadio Martínez Valero de Elche, mientras que el 14 recibirá a Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid.