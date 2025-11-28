Alonso recupera la ilusión para 2026: «Siento la misma que tuve cuando llegué a Aston Martin»

Fernando Alonso recibió con los brazos abiertos el anuncio de que Adrian Newey sea su jefe de equipo a partir de 2026. Después de dos años de penurias con un coche muy por debajo del nivel del de sus competidores, el piloto asturiano cree que ha llegado su turno de volver a pelear el Mundial con los mejores. Unas expectativas muy altas para una Aston Martin que se siente en deuda con él para darle un coche que le impulse de nuevo en la Fórmula Uno.

«Siento la misma ilusión que tuve cuando llegué allá por 2022 cuando me uní. Sabía que el equipo estaba mejorando por aquel entonces y estaba emocionado en aquel momento. Además, hay un cambio de reglamento y más incógnitas sobre cómo será el nuevo y que equipo empezará mejor. Estoy emocionado, sin duda», comentó. Pero antes deberá terminar la temporada corriendo en Catar y Abu Dabi después de adelantar que una vez acabadas serán motivo de celebración.

«Este año no estamos realmente en la pelea por nada importante. Sólo queremos terminar la temporada de la mejor manera posible. Estas dos próximas carreras son importantes para el campeonato de Constructores,. Todos estamos en cinco, siete puntos y tenemos tres oportunidades de puntuar: dos aquí en Qatar, una en Abu Dabi. Queremos superar a nuestros competidores. Estoy emocionado», razonó.

Alonso y la importancia del simulador

Con Newey a los mandos, Aston Martin considera que puede devolver a Alonso todo lo que ha aportado estos últimos años donde el coche no ha respondido. Desde hace meses están trabajando en las mejores y el bicampeón del mundo no puede evitar contar los días para empezar: «El año que viene será interesante. Habrá cambios en el estilo de pilotaje de los coches y tendremos muy pocas pruebas, como siempre. En Barcelona solo un día o un día y medio; y en Bahréin, dos días cada uno. No habrá tiempo para que podamos adaptarnos».

«Necesitamos preparar el invierno todo lo que podamos con el simulador. Tendremos poco descanso para desconectar después de esta temporada y pensar en el siguiente. Pero serán sin dudas tiempos emocionantes», concluyó Alonso.