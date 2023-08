Alcaraz se enfrenta a su verdugo: Tommy Paul le eliminó del mismo torneo en 2022

El antepenúltimo escollo de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Toronto es precisamente el jugador que acabó su andadura en este torneo hace 12 meses, en la primera participación del tenista español en tierras canadienses. Alcaraz vuelve a verse las caras con el aguerrido Tommy Paul, un jugador sólido y especialista en pista rápida que querrá recordar lo sucedido en Montreal en 2022 para intentar lograr el más difícil todavía en una batalla por un puesto en semifinales.

Tommy Paul accedió a cuartos de final del Masters 1000 de Toronto tras vencer, en su duelo nocturno de octavos de final, al también estadounidense Marcos Giron por un claro resultado de 6-3 y 6-2, confirmando las buenas sensaciones que acumuló en los duelos anteriores ante los argentinos Schwartzmann y Cerúndolo, solventados ambos, eso sí, en tres sets. El actual número 14 del ranking ATP se citó con Alcaraz, que casi al mismo tiempo aunque con mayores dificultades, se deshacía de Hubert Hurkacz en un choque en el que tuvo que remontar, controló, se enredó y acabó ganando por 3-6, 7-6 y 7-6 en dos horas y 41 minutos de juego.

Así se fraguó la reedición de un encuentro que ya vivimos en 2022 en el mismo Masters 1000 aunque en distinta sede, ya que Toronto y Montreal se van alternando como escenario de los torneos ATP y WTA cada año y en esta edición, es la primera ciudad la que alberga el torneo masculino. Hace doce meses, en Montreal, el azar colocó a Alcaraz un duro duelo ante Paul, entonces nº 34 del raniking, en segunda ronda, el lugar de su debut en el torneo.

Alcaraz venía de hacer una doble parada post Wimbledon en la tierra de Hamburgo y Umag, con final en ambos torneos, y ni su confianza ni la adaptación a una nueva superficie, la tercera en solo un mes, le ayudaron a cuajar un encuentro a su nivel ante un Tommy Paul que sí lo bordó técnica, táctica y mentalmente para remontar el primer set a Carlitos y acabar despidiéndole en tres mangas en su debut en el Masters 1000 de Canadá (6-7, 7-6, 6-3).

«Ha sido la primera vez que no he podido soportar la presión», comentó un sincero Alcaraz a los medios de comunicación después de aquella derrota, que sin duda le curtió y permitió llegar preparado mentalmente a un US Open que acabaría coronándole como campeón y el número uno más joven de la historia, puesto que mantiene en la actualidad. Esta preparación, mental, unida a una notable mejora tenística y táctica, también le dieron la oportunidad de obtener una dulce venganza ante Tommy Paul, con el que se encontraría en los octavos de final del Masters 1000 de Miami, venciéndole con su versión más sólida por 6-4 y 6-4.

Así juega Tommy Paul, el rival de Alcaraz

Tommy Paul se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva, si atendemos a un ranking ATP que le deja en el puesto 14 y a escasos puntos de hacerse con el top-10. Su versión en pista rápida es la de un tenista peligroso, con un juego completo y basado en un buen servicio y un juego de fondo con escasos altibajos, sin desdeñar la potencia de sus tiros, una de las claves en aquel encuentro en el que derrotó a Alcaraz en Montreal. La mezcla de solidez y ofensiva y la capacidad de aguantar física y mentalmente en los partidos le convierten en un hueso duro de roer, que repite el resultado de cuartos de final en el Masters 1000 de Toronto, permitiéndole volver a soñar con una victoria ante Carlos Alcaraz.