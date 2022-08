Carlos Alcaraz debuta y se despide, a las primeras de cambio, del Masters 1000 de Montreal. El tenista murciano no pudo evitar la remontada (6-7, 7-6, 6-3) de Tommy Paul, quien cuajó un auténtico partidazo en el que, de menos a más, fue aprovechando sus oportunidades hasta desactivar a uno de los grandes favoritos al título. Carlitos, perdido con su derecha, deberá hacer borrón y cuenta nueva de cara a las citas posteriores, con el US Open en el horizonte.

Alcaraz necesita mejorar en su regularidad ante rivales teóricamente inferiores, pero huelga decir que la versión de Paul vista sobre el tapete canadiense no es la de un aspirante al Top 30, sino la de una estrella consolidada en el circuito. No es una novedad que tenistas norteamericanos muestren su mejor versión en la gira previa al US Open, pero lo de Paul sorprendió no sólo por la calidad de sus tiros, sino por la determinación que le hizo levantarse en el segundo tie-break de la tarde, tras ceder el primero ante Carlos, y la que le desmarcó en un tercer set en el que ni una reacción meritoria del número 4 de la ATP le apartaría del mejor triunfo de su carrera.

Después de un primer parcial con alternativas y roturas de servicio en ambos lados, Alcaraz se llevaría el gato al agua para adelantarse. Entonces, su derecha sí había aparecido para desequilibrar, para liderar la impresionante paleta de golpes que atesora, pero sin el faro del drive en lo restante, al menos de forma continuada, Carlitos se sentiría desnudo y sin escudo para defenderse de la inspiración de Paul.

Espoleado por un público que quería ver cuanto más tenis, mejor, el jugador estadounidense forzó la máquina y se levantó del 2-0 inicial de un Carlos que opositaba a acabar con el partido lo antes posible. No lo logró, porque en un encuentro de lo más rocambolesco, Paul lograba encadenar dos breaks consecutivos ante un Alcaraz perdido y sin medir sus golpes de fondo, sobre todo con la derecha. Un nuevo vuelco llevó, break mediante del español, el partido a su segunda muerte súbita, y ahí, en la máxima igualdad, Paul ponía las tablas con el reloj pisando las dos horas y media de encuentro.

El tercer set otorgaría la vitola de ganador al encuentro y Paul se mostró más frío e inspirado en el momento clave. Después de sufrir para mantener su servicio, Tommy cogió fuerza y quebró el de Alcaraz en la primera oportunidad que tuvo, lanzándose hasta un 5-2 que ya sería irremontable para Carlitos, quien pese a que mostró su mejor cara al final, se despide a las primeras de cambio del Masters 1000 de Montreal.