AFE pedirá a UEFA y FIFA los detalles del proyecto del partido en Miami

AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) le pedirá a UEFA y FIFA todos los detalles del proyecto que la Liga quiere llevar en diciembre a Miami con un partido de la competición española entre Villarreal y Barcelona. Este es el siguiente paso del sindicato para conocer los detalles que la patronal que preside Javier Tebas no quiso darles con el objetivo de defender los intereses de los futbolistas de Primera.

Tras la reunión mantenida por AFE con los 20 capitanes de Primera División, el siguiente paso era escribir a UEFA y FIFA. El sindicato le pedirá a estas dos organizaciones los detalles del proyecto para poder compartirlo con los jugadores. Unos detalles que ni la Federación ni la Liga le dieron.

Además, otro de los pasos que quiere dar AFE es esperar a la respuesta institucional, de la Liga sobre todo, al comunicado junto a los capitanes de Primera. Esperan que se ejecute lo pedido por los jugadores y las partes implicadas se sienten en una mesa. De momento no ha ocurrido y no ha habido ninguna respuesta oficial.

Hay que recordar que la idea de la Liga, bastante firme, es llevar a Miami el partido de Liga que deben disputar Villarreal y Barcelona en La Cerámica en el mes de diciembre. La Junta Directiva de la RFEF lo aprobó y ahora deben hacer lo mismo UEFA y FIFA para que siga adelante. Pero los principales actores de este deporte, clubes y jugadores, no conocen ningún aspecto del proyecto.

Comunicado de AFE

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y todos los capitanes de Primera División se han reunido en la tarde de este jueves para valorar la solicitud que, según anunció la RFEF el pasado 11 de agosto, elevaría a UEFA y FIFA para la disputa, fuera del territorio nacional, de un partido de Liga de la presente temporada.

AFE requirió a la Liga un informe descriptivo con todos los detalles para poder informar a los futbolistas y conocer su opinión. En su respuesta, la patronal negó responsabilidad alguna para anticipar el plan y se comprometió, únicamente, a informar del avance del proceso de las autorizaciones.

Ante esta situación consideramos que, por la ausencia de diálogo y de información a los jugadores, el inicio de los trámites de un proyecto impulsado por la Liga y aprobado sin ninguna información por la Junta Directiva de la RFEF, es una falta de respeto para los futbolistas cuando implica cambios a nivel deportivo y un desplazamiento como trabajadores fuera del territorio nacional en el marco de una liga doméstica.

«Estamos unidos. Queremos respeto y transparencia». Con este contundente mensaje AFE exige a las instituciones españolas implicadas toda la información sobre un proyecto que cambiaría la competición y que requiere de un diálogo, negociación y acuerdo previo con todos los agentes del fútbol y, fundamentalmente, con «los principales actores, que somos nosotros…»