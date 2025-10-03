Te va a cambiar la vida: el truco del papel de cocina que sirve para esto

El papel de cocina es un producto imprescindible en las cocinas de todos los hogares. Es un elemento clave a la hora de limpiar las manchas de la comida que estamos cocinando o para secarnos las manos. Sin embargo, debemos saber que este papel tiene múltiples usos que pueden ser muy útiles y prácticos en otras partes de nuestro hogar. Te explicamos a continuación alguno de los trucos que jamás imaginaste y que te cambiarán la vida.

El truco del papel de cocina que te cambiará la vida

De entre los muchos usos del papel de cocina y que vamos a explicarte a continuación, existe un truco que tal vez no conozcas y que consiste en algo tan sorprendente como transformarlo en una toallita perfumada.

Solo tienes que rociar unas hojas de papel de cocina con tu perfume favorito o con algún aceite esencial, y colocarlas en los armarios, los cajones, las maletas o donde quieras dar un toque de fragancia. El papel de cocina conservará el aroma durante mucho tiempo y lo liberará poco a poco.

Además de este sorprendente truco, el papel de cocina se podría utilizar también para como decimos, otros muchos usos como por ejemplo:

Absorber aceite de las frituras

Si quieres evitar que los alimentos fritos queden demasiado grasientos y pesados, puedes usar papel de cocina para eliminar el exceso de aceite. Solo tienes que colocar una bandeja o un plato con una o dos capas papel y poner encima los alimentos recién sacados de la sartén o la freidora. El papel absorberá el aceite sobrante y dejará los alimentos más crujientes y ligeros.

Quitarle el exceso de agua al pescado

Otro truco con el papel del cocina es sacar el exceso de agua del pescado antes de cocinarlo. Esto hará que el pescado quede más sabroso y seco, y evitará que se deshaga al freírlo o al hornearlo. Solo tienes que secar bien el pescado con papel después de lavarlo y antes de sazonarlo o empanarlo.

Mantener las verduras frescas

Si quieres conservar las verduras frescas durante más tiempo en el frigorífico, puedes envolverlas en papel de cocina ligeramente humedecido. Esto evitará que se sequen o se pongan mustias, y mantendrá su color y su textura. Puedes hacerlo con lechuga, espinacas, apio, zanahorias, etc.

Eliminar la humedad en el cajón de las verduras

Otra forma de usar el papel de cocina para mantener las verduras frescas es colocarlo en el fondo del cajón de las verduras del frigorífico. El papel absorberá la humedad que se genera en el cajón y evitará que las verduras se pudran o se llenen de moho. Recuerda cambiar el papel cada cierto tiempo para que siga cumpliendo su función.

Aportar más frescura al pan congelado

Si quieres descongelar panes congelados sin que pierdan su frescura y su sabor, puedes usar papel de cocina para envolverlos antes de meterlos en el microondas o en el horno. El papel evitará que el pan se reseque o se ponga duro, y lo mantendrá tierno y esponjoso.

Evitar las salpicaduras en el microondas

El papel de cocina también te puede servir para evitar que los alimentos salpiquen el interior del microondas al calentarlos o cocinarlos. Solo tienes que cubrir los alimentos con una hoja de papel antes de introducirlos en el microondas. El papel protegerá el electrodoméstico de las manchas y los olores, y facilitará su limpieza.

Convierte el papel en toallita de limpieza

Si necesitas limpiar alguna superficie o algún objeto y no tienes a mano un trapo o una bayeta, puedes usar papel de cocina como una toallita de limpieza improvisada. Solo tienes que humedecerlo con agua o con algún producto de limpieza adecuado, y pasarlo por la zona que quieras limpiar. El papel del lavabo es bastante resistente y absorbente, y te servirá para limpiar cristales, espejos, muebles, zapatos, etc.

Limpiar manchas

Por último, el papel de cocina también te puede ayudar a limpiar manchas de diferentes tipos, como las de vino, las de tinta o las de grasa. Solo tienes que colocar un par de hojas de papel de cocina sobre la mancha y presionar con una plancha caliente o con una esponja humedecida en una mezcla de agua y jabón. El papel de cocina absorberá la mancha y dejará la superficie limpia.

Como ves, el papel de cocina tiene muchos usos más allá de usar el papel para secarnos las manos o incluso como servilletero portátil. De hecho puede ser de gran utilidad, aunque si quieres aprovechar al máximo este producto, te recomendamos que elijas un papel de cocina de buena calidad, suave y resistente.