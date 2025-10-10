Jamás pongas esta planta en tu casa: es preciosa, pero sus hojas son tóxicas para niños y mascotas

Entre las plantas de interior más populares, hay una que destaca por su elegancia y la energía positiva que transmite. Aporta serenidad, armonía y belleza a cualquier espacio. Es muy valorada tanto en hogares como en oficinas y en muchas culturas se le considera un símbolo de buena suerte.

No obstante, esta planta también representa un riesgo que no todo el mundo conoce: puede ser peligrosa para los más pequeños del hogar y para las mascotas. ¿Quieres saber cuál es?

Esta planta puede ser nociva para niños y mascotas

El lirio de la paz (spathiphyllum) es también conocido como “velas blancas”. Esta planta es originaria de zonas tropicales de América, como Colombia y Venezuela y pertenece a la familia Araceae. Por otro lado, hay que destacar que cuenta con más de 40 variedades.

Lo que muchos consideran su flor es, en realidad, una espata blanca (una hoja modificada que protege las verdaderas flores internas) que con el tiempo adquiere un tono verdoso. Sus hojas grandes, brillantes y verdes crecen directamente desde un rizoma, sin tallos visibles. Su estética limpia y elegante la convierte en una favorita para interiores con estilo.

El spathiphyllum es apreciado por su belleza y por su carga simbólica. Se asocia con la paz, la pureza, la sanación, la longevidad y la esperanza. Esta planta es capaz de equilibrar las energías del ambiente y transformar las negativas en positivas, ayudando a crear entornos más armónicos y serenos.

Por estas razones, es muy común encontrarla en espacios de meditación, salas de estar o despachos. Además de embellecer, se cree que favorece el bienestar emocional y la conexión espiritual.

Cuidados básicos del lirio de la paz

Una de las grandes ventajas del lirio de la paz es que es fácil de cuidar. Al ser una planta tropical, necesita ambientes con buena humedad. Se recomienda pulverizar sus hojas en verano para mantener su frescura. Además, debe ubicarse en un lugar con luz indirecta, ya que el sol directo puede quemar sus hojas.

El riego debe realizarse sólo cuando la tierra esté seca. Debes evitar el exceso de agua, ya que puede provocar la pudrición de las raíces. Algunos expertos sugieren esperar a que la planta se marchite ligeramente para saber que necesita ser regada.

Los motivos por los que esta planta es peligrosa para niños y mascotas

A pesar de todos sus beneficios estéticos y simbólicos, existe una advertencia crucial: el spathiphyllum es tóxico. Contiene cristales de oxalato de calcio, que pueden causar serias molestias si se ingiere.

En mascotas como perros y gatos, puede provocar salivación excesiva, vómitos, irritación bucal, ardor en la lengua y dificultad para tragar. En niños pequeños, el contacto o la ingestión accidental también puede tener consecuencias peligrosas.

¿Conviene tener el lirio de la paz en casa?

El lirio de la paz aporta belleza y equilibrio al hogar pero su toxicidad hace que no sea recomendable si convives con niños pequeños o animales. Si decides tenerla, colócala en un lugar inaccesible para ellos. De esta forma, podrás disfrutar de sus beneficios estéticos y simbólicos sin poner en riesgo a los miembros más vulnerables de tu hogar.