Ni los rosales ni las margaritas: pánico en España por la planta que atrae serpientes en verano

En pleno verano, cuando las temperaturas suben y la naturaleza se encuentra en su máxima esplendor, muchas personas disfrutan de su jardín o terraza rodeados de plantas que dan vida y color. Entre las plantas más comunes, los rosales, las margaritas y las bugambilias suelen ser las favoritas de los jardineros aficionados. Sin embargo, hay una planta que, a pesar de su gran valor simbólico y decorativo, atrae serpientes, lo que ha desatado el pánico de cara a los meses más calurosos del año.

Se trata de la higuera, conocida científicamente como Ficus carica. Originaria del suroeste asiático, se ha cultivado en diversas partes del mundo a lo largo de la historia, no sólo por su fruto dulce, sino también por su sombra y su capacidad para adaptarse a distintos tipos de suelos. Su influencia va mucho más allá de su uso alimentario, ya que desde la antigüedad se la ha asociado con la sabiduría, la fertilidad y el renacer. No obstante, al igual que muchas otras especies en la naturaleza, las higueras tienen un lado menos amable, sobre todo cuando se trata de su relación con ciertos animales.

¡Cuidado con la planta que atrae serpientes!

El primer paso para desentrañar el misterio radica en entender cómo las higueras pueden, en efecto, atraer serpientes. En realidad, las serpientes son animales que buscan lugares frescos y húmedos para esconderse y regular su temperatura corporal, especialmente durante los días calurosos de verano. Con su densa sombra y su entorno húmedo, ofrecen un refugio ideal para estas criaturas.

Las raíces de las higueras, al igual que las de otras plantas, pueden crear un microclima húmedo y fresco que resulta atractivo para los reptiles. Además, suelen estar situadas en zonas donde el terreno es más propenso a la humedad, lo cual favorece la presencia de presas para las serpientes, como pequeños roedores o insectos. Este tipo de entorno puede resultar muy acogedor para las serpientes, que pueden buscar refugio debajo de las hojas grandes o en las grietas del tronco de la planta.

Otra razón por la que las higueras pueden estar asociadas a las serpientes es la forma en que los arbustos o árboles en general pueden ser puntos de concentración de vida silvestre. Estos reptiles no se sienten atraídos por la planta en sí, sino por las condiciones del entorno.

Consejos prácticos

La higuera, una planta común en muchos jardines, puede atraer serpientes durante el verano si no se toman precauciones. Es importante conocer cómo prevenir su presencia para evitar sorpresas desagradables:

Las serpientes buscan refugio en lugares con vegetación densa y restos de plantas. Mantén tu jardín libre de hojas secas, ramas caídas y maleza que pueda atraerlas.

Un césped corto facilita la visibilidad y evita que las serpientes se oculten fácilmente. Es importante mantener el área despejada para que no se convierta en un refugio para los reptiles.

Si tienes una higuera en tu jardín, asegúrate de revisar regularmente el entorno de la planta. Las serpientes pueden buscar refugio entre sus raíces o en las grietas del tronco.

Las serpientes suelen acercarse en busca de roedores o insectos. Si controlas las plagas en tu jardín, reducirás la posibilidad de atraer serpientes.

Supersticiones y mitos

Aunque la relación entre las serpientes y las higueras se puede explicar desde una perspectiva ecológica, lo cierto es que este fenómeno ha generado gran inquietud. El miedo a las serpientes es algo profundamente arraigado en muchas culturas, y España no es una excepción. Esto ha dado lugar a la proliferación de mitos y leyendas urbanas que aseguran que esta planta no sólo atrae serpientes, sino que incluso las protege, permitiendo que se refugien allí y aniden en sus raíces.

Además, algunas historias aseguran que el veneno de ciertas especies de serpientes se intensifica por la proximidad a las higueras. Aunque no existe evidencia científica que respalde esta afirmación, el miedo a lo desconocido y las historias transmitidas de generación en generación han alimentado aún más las supersticiones en torno a esta planta.

En algunas zonas rurales de España, la presencia de una higuera en el jardín ha comenzado a ser vista como una señal de alerta. Muchos propietarios de viviendas prefieren evitar plantar higueras en sus jardines o en sus terrenos debido a la preocupación por las serpientes, a pesar de que los expertos aseguran que la relación entre ambas cosas es, en realidad, un mito amplificado.

A pesar de la preocupación popular, los expertos en herpetología y botánica coinciden en que no es necesario alarmarse por la presencia de higueras en los jardines. Las serpientes no se sienten «atraídas» específicamente por las higueras, sino por las condiciones que éstas proporcionan. Si una serpiente se encuentra en los alrededores de una higuera, lo más probable es que esté buscando refugio o comida, no la planta misma.