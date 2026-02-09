El invento viral de un gallego para limpiar las persianas por fuera

En el ámbito de la limpieza doméstica, todos enfrentamos un problema que, hasta ahora, parecía no tener solución: limpiar las persianas por fuera en viviendas sin balcón o terraza. David, un oyente del programa «Herrera en COPE» asegura haber patentado un invento que promete revolucionar los hogares de todo el mundo, aunque todavía no está a la venta. Durante su intervención en «Hora de los Fósforos», explicó que le surgió la idea tras «ver a una mujer en Galicia que se subía a la valla intentando limpiar las persianas sin ningún tipo de seguridad».

Asimismo, su propia experiencia personal con un limpiador magnético le hizo saber que los productos existentes no ofrecen ningún tipo de seguridad y, además, algunos ni siquiera cumplen su función. En este contexto, David desarrolló un prototipo con materiales sencillos, del cual ya tiene la patente registrada. «Es un producto que no se estropea fácilmente. La única pieza que habrá que sustituir con el tiempo es la esponja», explicó.

El invento viral para limpiar las persianas por fuera

Este prototipo consiste en en un sistema de anclajes que se instala sobre el cajón exterior de la persiana, donde se coloca un rodillo equipado con una esponja y un pequeño canalón inferior para recoger el agua jabonosa. El funcionamiento es muy sencillo: basta con mojar la esponja, colocarla en el soporte y subir y bajar la persiana tres o cuatro veces.

David también hizo un llamamiento público a inversores y fabricantes durante su intervención. «En este país es muy difícil conseguir visibilidad si no tienes un conocido», aseguró, y ofreció un acuerdo incluso del 50-50 a quien esté interesado en producir y distribuir el invento.

El contexto del invento es interesante desde varias perspectivas. Primero, resuelve un problema de seguridad doméstica que afecta a millones de personas que viven en pisos sin balcón. La limpieza de persianas se convierte en una tarea de riesgo, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

Según el Ministerio, » las caídas generan la mayoría de los siniestros (51,1%). Les siguen los golpes y choques, así como los cortes y aplastamientos, con un 16,6% y un 14,2% del total, respectivamente. Los efectos de productos térmicos se sitúan en tercer lugar con un 9,2% del total de accidentes.

El 58,7% del total de accidentados fueron mujeres y el 41,3%, varones. En cuanto a edad, el grupo de mayor riesgo es el de 25 a 44 años. Los hombres son más proclives a sufrir accidentes entre los 16 y los 42 años, mientras que las mujeres superan la siniestralidad media a partir de los 45 años. Sólo hasta los 25 años se producen el 36,65% de los accidentes domésticos».

El prototipo de David está fabricado con materiales muy fáciles de conseguir, y tanto su instalación como su funcionamiento están al alcance de todo el mundo. El soporte se coloca sobre el cajón de la persiana, se fija el rodillo y se añade la esponja.

El mejor limpiador casero

#mezclaslimpiadoras #limpieza #hogar ♬ sonido original – Yoli 🎀 @yolandavaquitayoli *Aqui os traigo 4 mezclas limpiadoras para tu hogar 🏠 mezclas caseras para la limpieza 🧼… Las conocías??? 🔐Guárdatelas, así podrás verlo cada vez que lo necesites o comparte con esa persona le valla servir de ayuda 🤗 1- MEZCLA; Medio vaso de vinagre Medio vaso de agua medio limón 🍋 exprimido 20 segundos al microondas *Super potente limpiador para la cal en grifos mamparas juntas azulejo etc 2- MEZCLA; 1 cuchara de harina 1 cuchara pequeña de jabón Beltrán o jabón de platos 1 cuchara de sal y 5 cucharas de vinagre Mezclar hasta conseguir una pasta *Esta mezcla sirve para limpiar Monedas tiradores mirillas bombín etc 3- MEZCLA; 2 cucharas de jabón en escamas 6 cucharas de bicarbonato Un poco de agua 1 cuchara de pasta dental Mezcla hasta conseguir una crema *Crema limpiadora para azulejos, vitrocerámica, puertas, manchas en las paredes interruptores etc 4-MEZCLA; 500 ml de agua caliente 1 cuchara grande de Percarbonato *Para manchas en la ropa, axilas cuellos puños etc Para devolver el blanco natural #yolandavaquitayoli

La tercera mezcla, compuesta por jabón en escamas, bicarbonato, agua y pasta dental, se presenta como la opción más versátil y efectiva para la limpieza de persianas en el hogar. El bicarbonato actúa como un limpiador suave pero eficaz, ayudando a a eliminar polvo acumulado, restos de suciedad y manchas de grasa sin rayar las láminas de las persianas. Por su parte, el jabón en escamas funciona como desengrasante natural, y la pasta dental aporta un ligero efecto pulidor que facilita eliminar manchas y deja las superficies más uniformes y brillantes.

Al combinar todos estos ingredientes con un poco de agua, se consigue una mezcla que se puede aplicar fácilmente con un paño húmedo o una esponja suave. En resumen, la tercera mezcla ofrece una limpieza profunda, efectiva y segura para las persianas. Su combinación de bicarbonato, jabón en escamas, pasta dental y agua permite eliminar polvo, grasa y manchas, dejando las láminas impecables y listas para su uso.