Aviso de los electricistas: el error más común al usar los electrodomésticos que acortan su vida útil sin darte cuenta

Los electrodomésticos se han convertido en un elemento indispensable en los hogares modernos. Desde la lavadora hasta el frigorífico o el lavavajillas, permiten ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. Sin embargo, los electricistas alertan de un error al utilizar los electrodomésticos que no sólo afecta a su rendimiento, sino que también acorta su vida útil: no limpiarlos con la frecuencia adecuada. En el caso de la nevera, los conductos de ventilación y las bobinas traseras suelen pasar completamente desapercibidos. Sin embargo, cuando se llenan de polvo, el compresor tiene que trabajar más para mantener la temperatura, lo que acelera el desgaste del motor y aumenta el consumo energético.

En cuando a la lavadora o el lavavajillas, existe la falsa creencia de que, como están en contacto con agua y jabón, la limpieza no es necesaria. Pero nada más lejos de la realidad. Los restos de detergente y suciedad se acumulan en los filtros, las gomas y el tambor, generando malos olores y dificultando el drenaje del agua. Con el tiempo, estas obstrucciones acaban afectando al sistema de evacuación y a la bomba, lo que puede dar lugar a averías muy costosas.

¡No cometas este error con los electrodomésticos!

@soa.josefina ✨ Microondas limpio, mente en calma ✨ Dato real oficial de la casa 🏡: el microondas idealmente se limpia cada 2 semanas (sí, aunque “no se vea tan sucio” 👀). Mi truco salvador👇 🥣 Un bowl 💧 1 taza de agua destilada 🍶 1 taza de vinagre de alcohol 👉 Lo pongo 3 minutos y medio en el microondas 👉 Cuando termina, NO lo abro y lo dejo 5 minutos más para que el vapor haga su magia ✨ 👉 Paso un paño… y listo: grasa derretida, olores fuera y brillo asegurado 🙌 Fácil, rápido y sin restregar como loca 💅 ¿Quién más limpia el microondas solo cuando ya pide auxilio? 😅 Guárdalo porque este tip salva vidas domésticas 🤍 ♬ Akon’s Beautiful Day – Akon

«Si han pasado dos semanas y aún no has limpiado tu microondas, te enseño la manera más fácil de hacerlo: en un bol apto para microondas añade una taza de vinagre blanco o, si lo prefieres, una taza de agua destilada. Mételo en el microondas durante tres minutos y medio y, cuando termine, espera cinco minutos antes de abrir la puerta para que todo el vapor y el calor generado se adhieran bien a las paredes del aparato. Después, pasa un paño de microfibra por todas las superficies del microondas, sin olvidarte del techo. El ácido del vinagre ayudará a eliminar los restos de comida y las bacterias acumuladas, dejándolo reluciente y listo para usar», explica Josefina.

Sobrecarga

Más allá de la limpieza, otro error común del que advierten los electricistas sobre el uso de los electrodomésticos es exceder la capacidad recomendada por el fabricante. Sin embargo, todos los aparatos están diseñados para trabajar dentro de unos límites concretos, y llenar en exceso la lavadora, la secadora o el lavavajillas nunca es una buena opción.

En la lavadora, la carga excesiva del tambor requiere un esfuerzo adicional tanto en los rodamientos como en el motor y la correa. Además, la ropa no se lava bien. Algo similar ocurre con la secadora, donde el exceso de peso puede afectar al calentamiento y al sistema de giro.

Respecto al lavavajillas, al sobrecargar las bandejas, el agua y el detergente no alcanzan todos los utensilios, educiendo la eficacia del lavado y forzando la bomba. Finalmente, aunque esto es algo que muchas personas desconocen, el frigorífico también «sufre» cuando se llena en exceso. Al bloquear las salidas de aire frío, el compresor se ve obligado a trabajar de manera continua para mantener la temperatura, lo que acorta su vida útil y aumenta el consumo.

Daños por sobretensión

Por último, los electricistas alertan del riesgo de daños por sobretensión en los electrodomésticos al utilizar regletas de baja calidad o enchufes sobrecargados, un error muy frecuente. Muchas veces se recurre a este tipo de soluciones para poder conectar todos los aparatos sin tener en cuenta la potencia que demandan. Si bien es cierto que una mala conexión no siempre provoca un fallo inmediato, sí va deteriorando poco a poco los componentes internos, reduciendo su vida útil.

«Los electrodomésticos que más electricidad consumen en el hogar son la secadora, el lavavajillas y el frigorífico, seguidos de la lavadora, el televisor y el horno. La secadora puede gastar más de 10 euros al mes con un uso habitual, mientras que el lavavajillas ronda los 7 euros mensuales y el frigorífico, al estar conectado todo el día, supera los 6 euros al mes. La lavadora supone unos 5 euros, el televisor alrededor de 3 euros y el horno algo más de 2 euros mensuales», señala la OCU.

Para evitar este tipo de problemas, los expertos recomiendan utilizar regletas de calidad con protección contra sobretensiones y no conectar varios aparatos de gran consumo energético a una misma toma de corriente. Además, es aconsejable revisar periódicamente el estado de los enchufes y cables.