Lo que la NASA vio desde el espacio y que explica lo que pasó hace semanas en España

La NASA vio desde el espacio algo que explica lo que pasó hace semanas en España, un cambio destacado que puede ser esencial que tengamos en mente. El tiempo en nuestro país está cambiando, influenciado por una serie de elementos que, a veces no dependen de nosotros, sino que son fuente de una serie de elementos que van de la mano. Podremos afrontar un giro radical en la manera de ver las cosas y de responder a una serie de detalles que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar.

Llega un momento en el que tendremos que empezar a ver un elemento que parece realmente nuevo desde el espacio exterior. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca, este tipo de detalles que tenemos por delante será el momento de poner en práctica algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de ciclo que, podría acabar siendo en esencia un importante cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente. De tal manera que esta imagen puede darnos una explicación que quizás desconocíamos hasta ahora.

La NASA vio esto desde el espacio

Los satélites de la NASA no sólo nos envían información de los planetas o del universo, también son capaces de analizar la Tierra desde otro punto de vista. Esenciales para poder conocer un poco mejor qué es lo que pasa en nuestro planeta y la manera de poder empezar a ver llegar algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Es momento de saber qué es lo que nos está esperando en un futuro en el que el tiempo puede ser un elemento esencial. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará una sorpresa del todo inesperada. Estas imágenes pueden poner el pelo de punta.

Son la materialización de una serie de elementos que nos persiguen y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de conocer lo que vio una imagen lejana de nuestro planeta cuando justo pasaba por encima de España.

Sólo de esta manera podemos ser conscientes de la gran magnitud del fenómeno que vimos la semana pasada. Es hora de saber qué es lo que vio la NASA desde lejos.

Explica lo que pasó hace semanas en España

Tal y como explican desde MeteoSuiza: «Con un viento de suelo lo suficientemente fuerte, se levantan grandes cantidades de polvo mineral en el Sahara. En condiciones adecuadas, se transporta a capas de aire más altas y luego se transporta con los vientos de altura a Europa Central. En el caso actual, la depresión «Regina» es responsable de la remoción del polvo del Sahara y del transporte hacia la región alpina».

Siguiendo con la misma explicación: «La depresión «Regina» se encontraba a principios de semana sobre el Atlántico subtropical al noroeste de Marruecos. Desde entonces, ha desplazado su centro hacia el este hacia Marruecos y ha levantado polvo en la parte delantera con fuertes vientos de suelo del sur. En la imagen satelital mostrada al principio, la mayor concentración de polvo del Sahara es reconocible, por un lado, directamente visualmente y, por otro, indirectamente, por patrones de nubosidad específicos. Debido a que el polvo del Sahara puede servir como gen de condensación para la formación de cristales de hielo, el polvo del Sahara influye, por un lado, en las nubes cirrus existentes y, por otro, incluso puede hacer que tales nubes de estallas de hielo en primer lugar se formen. En relación con el polvo del Sahara, el término «dusty cirrus» se ha naturalizado. Esto se refiere a nubes cirrocumulus extensas y compactas, enriquecidas con polvo del Sahara, que no dejan pasar ninguna o apenas la radiación solar. En las imágenes de satélite, a menudo aparecen al amanecer debido a la típica estructura superficial acanalada. En los modelos meteorológicos, la entrada adicional de aerosol por el polvo del Sahara no suele tenerse en cuenta. Esto significa que en los días en que hay polvo del Sahara en el aire, ciertos parámetros solo deben considerarse con precaución. En tales casos, los parámetros de las nubes muestran regularmente muy poca nubosidad y la duración del sol prevista por el modelo suele ser demasiado optimista, es decir, se promete demasiado sol. Ambos tienen un impacto final en la temperatura: durante el día, la temperatura prevista es demasiado alta en tal caso, demasiado baja por la noche».

Un fenómeno que produjo la llamada lluvia de sangre, ese polvo en suspensión que llega a España y choca con una borrasca que puede convertir en agua esa arena que acaba volviendo a la Tierra.