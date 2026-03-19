Conmoción entre los astrónomos: la NASA descubre un nuevo planeta que desafía cualquier categoría conocida

El descubrimiento de un nuevo planeta vuelve a echar en cara a los científicos los límites del conocimiento astronómico. En los últimos años, la identificación de exoplanetas ha permitido ampliar el catálogo de mundos conocidos, pero también ha evidenciado que las categorías actuales pueden resultar insuficientes para describir toda su diversidad.

En este contexto, la detección de un planeta con propiedades poco habituales le ha quitado el sueño a varios investigadores. Los datos obtenidos mediante tecnología avanzada y modelos teóricos apuntan a una realidad más compleja de lo que se pensaba, en la que algunos cuerpos celestes no responden a los esquemas tradicionales.

¿Cuál es el nuevo planeta descubierto por la NASA que no encaja en ninguna categoría conocida?

Un equipo internacional liderado por la Universidad de Oxford ha identificado un planeta que no se ajusta a las clasificaciones habituales. El estudio, publicado en la revista Nature Astronomy, describe un mundo con características que lo sitúan fuera de los modelos conocidos.

El planeta, denominado L 98-59 d, orbita una estrella situada a unos 35 años luz de la Tierra. Su hallazgo ha sido posible gracias a las observaciones realizadas con el telescopio James Webb Space Telescope de la NASA, junto con datos procedentes de observatorios terrestres.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su densidad baja en relación con su tamaño, aproximadamente 1,6 veces el de la Tierra.

Además, su atmósfera contiene grandes cantidades de compuestos de azufre, algo poco habitual en este tipo de cuerpos celestes.

Las características del planeta L 98-59 d que desconciertan a los astrónomos

Como se mencionó previamente, el análisis de este planeta ha revelado una combinación de elementos que no encaja en las categorías tradicionales. Hasta ahora, los astrónomos distinguían principalmente entre:

Planetas rocosos con atmósferas ligeras de hidrógeno.

Mundos ricos en agua con océanos profundos e hielo.

Sin embargo, L 98-59 d no responde a ninguno de estos modelos. Su atmósfera contiene sulfuro de hidrógeno y otros gases de azufre, detectados gracias a las observaciones del telescopio espacial.

Para comprender su naturaleza, los investigadores recurrieron a simulaciones informáticas avanzadas que recrean la evolución del planeta durante miles de millones de años. Estos modelos han permitido identificar procesos internos que explican sus propiedades actuales.

Lo que vio la NASA en este nuevo planeta: un océano de magma y azufre en el interior

Los resultados sugieren que el interior de este planeta está dominado por un manto de silicatos fundidos, similar a la lava terrestre. Este material formaría un océano global de magma que podría extenderse miles de kilómetros bajo la superficie.

Este océano cumple un papel clave: actúa como un depósito de azufre capaz de almacenarlo durante largos periodos. Además, mantiene una interacción constante con la atmósfera del planeta, lo que permite conservar gases que normalmente se perderían en el espacio.

Entre esos gases se encuentra el sulfuro de hidrógeno, que en condiciones normales desaparecería debido a la radiación de la estrella cercana. Sin embargo, el intercambio químico entre el interior fundido y la atmósfera ha permitido su persistencia.

Según un comunicado oficial de la Universidad de Oxford, las observaciones realizadas en 2024 también detectaron dióxido de azufre en las capas altas de la atmósfera. Para los modelos, este gas se forma cuando la radiación ultravioleta desencadena reacciones químicas en el entorno del planeta.

Un descubrimiento que obliga a la NASA a replantear cómo se clasifican los planetas

El hallazgo de este planeta plantea la necesidad de revisar las categorías actuales utilizadas en astronomía. Según explicó el investigador Harrison Nicholls, los modelos tradicionales podrían resultar demasiado limitados para describir la variedad de mundos existentes.

Aunque este tipo de planeta no reúne condiciones favorables para albergar vida, su estudio resulta relevante para comprender la diversidad del universo. También abre la posibilidad de que existan muchos más cuerpos similares aún no detectados.

El papel de la NASA y de las misiones espaciales actuales ha sido clave en este avance. El telescopio James Webb continúa proporcionando datos que permiten analizar la composición y evolución de exoplanetas con mayor precisión.

De cara al futuro, proyectos como Ariel y PLATO, impulsados por la Agencia Espacial Europea, podrían ampliar el conocimiento sobre este tipo de planeta. Estas misiones permitirán estudiar cientos de mundos y entender mejor cómo se forman y evolucionan.

En conjunto, este descubrimiento refuerza la idea de que el universo alberga una diversidad de planetas mucho mayor de lo que se pensaba. Al fin y al cabo, como ya dijo el flamante astrónomo Carl Sagan, «nuestro planeta es una mota solitaria en la inmensa oscuridad cósmica que nos envuelve».