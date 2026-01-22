Andre Alonso, experto jardinero: «En el mes de enero debes que revisar muy bien la luz de todas tus plantas»

El cuidado vegetal durante el primer mes del año requiere ajustes específicos en las rutinas habituales para cualquier amante de las plantas y la jardinería. Aunque la meta debería centrarse en mantener con vida los ejemplares que ya tenemos en casa, muchos deseamos adquirir nuevas plantas por el comienzo del año.

Sin embargo, no basta con regar y esperar a que crezcan, pues las condiciones atmosféricas dentro y fuera del hogar se transforman radicalmente durante el invierno. Por eso, Andre Alonso, experto jardinero, enseña en sus redes sociales a observar con detenimiento cada maceta para detectar señales tempranas de estrés o enfermedad antes de que sea demasiado tarde.

Durante la temporada invernal, las plantas requieren atención meticulosa si queremos que sobrevivan a las bajas temperaturas y a los cambios ambientales propios de la época.

¿Cuál es la clave que da el experto jardinero para cuidar tus plantas en enero?

La principal recomendación que comparte el especialista Andre Alonso en TikTok se centra en la luz. Durante el invierno, el ángulo del sol se sitúa más bajo y esto modifica por completo la incidencia de los rayos en el hogar. Aquellas zonas que en verano gozaban de claridad pueden haberse vuelto oscuras ahora. Por este motivo resulta imprescindible revisar la luz que reciben las plantas y, en caso de detectar carencias, apoyarse en una lámpara de crecimiento artificial para suplir esa falta de energía solar.

El popular experto jardinero detalla una serie de acciones concretas para triunfar como una auténtica «Reina plantil» este invierno. Su premisa inicial, aunque cargada de humor sobre la necesidad de tener «todas las plantas del mundo», apunta a la moderación y al cuidado consciente. Según explica el Alonso, existen cinco pilares fundamentales que todo aficionado debe aplicar sin falta durante estas semanas de frío.

Los pilares del experto jardinero en invierno

El primer paso al que apunta el creador de contenido consiste en la observación. Resulta vital detectar si algún ejemplar pierde hojas, ya sea por un exceso de agua, por la falta de luz mencionada o por cambios bruscos de temperatura. Además del follaje, hay que inspeccionar el sustrato para descartar la aparición de moho, un problema frecuente cuando la humedad ambiental y la del riego se combinan mal.

Sobre el riego, el especialista se muestra tajante. Solo se debe aportar agua cuando la planta esté completamente seca. El riesgo de pudrición aumenta en invierno, por lo que el experto asegura que «mejor que pase sed a que haya pudrición». Este ajuste en la hidratación marca la diferencia entre la supervivencia y la muerte de la raíz durante el letargo invernal.

¿Cómo cuidar y mantener una planta durante el invierno?

Otro aspecto crucial que destaca Andre Alonso refiere a la higiene de la parte aérea de la planta. Este momento del año resulta ideal para iniciar una rutina de limpieza de hojas. El polvo acumulado bloquea la poca luz disponible, por lo que eliminar la suciedad ayuda a la fotosíntesis. Para esta tarea, el jardinero aconseja utilizar jabón potásico y un paño suave.

Finalmente, el tema del trasplante genera muchas dudas entre los aficionados. Sin embargo, el jardinero experto apunta que en enero hay que observar que las raíces no asomen de forma evidente por los agujeros de drenaje de la maceta. Si no es el caso, lo mejor será esperar. No conviene someter a las plantas al estrés de un cambio de contenedor si no es estrictamente necesario, especialmente cuando su actividad vital se encuentra ralentizada por el clima.