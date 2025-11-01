Antonio Pérez Henares: «En la intelectualidad hay mucha autocensura por conveniencia»

Antonio Pérez Henares, Chani, vuelve a levantar la voz. Periodista de raza, testigo incómodo de la historia reciente de España, se aleja de la novela histórica para presentar España traicionada, un libro que señala sin miedo las que considera las causas por las que España ha sido y está siendo traicionada.

Antonio Pérez Henares se crio entre sindicalistas, fue redactor jefe de Mundo Obrero, detestado por la dictadura y detenido en más de una ocasión. Hoy, lo llaman «facha» por defender los mismos valores de libertad y justicia que entonces lo llevaron a rebelarse contra el asesinato de los abogados de Atocha.

“En la intelectualidad hay mucha autocensura por conveniencia”, afirma. Y confiesa: «He pagado un precio por decir lo que pienso». Le han vetado, le han cerrado puertas, pero prefiere eso a callarse.

Con la experiencia de quien ha visto este país transformarse (y degradarse) desde dentro, Antonio Pérez Henares denuncia el falso progresismo y lamenta no reconocer ya ni el socialismo ni el comunismo de hace cuarenta años. Echa de menos la palabra obrero y la defensa real de los intereses del proletariado. Por eso ha decidido, pese a hacerse algún enemigo más, contar quién, cómo y por qué se está traicionando el espíritu de una nación.