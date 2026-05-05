¿Langosta de lujo, esqueleto de avestruz o prima lejana de Noemí Salazar? Beyoncé ha regresado a la Met Gala 2026 por todo lo alto. Más de una década después de su última aparición en la cita organizada por Anna Wintour, la intérprete de Crazy in Love ha vuelto a pisar las escaleras más famosas de Nueva York con un estilismo imposible que, aunque figura entre los más caros de la noche, ha desatado un auténtico terremoto en redes sociales. Y es que, como suele ocurrir cuando Queen B aparece, nadie ha quedado indiferente… aunque en esta ocasión, por motivos muy distintos a los habituales. La cantante ha acaparado todas las miradas con un look tan espectacular como polémico, que no solo ha revolucionado las redes, sino que también ha desatado comparaciones inesperadas con el universo Gipsy Kings.

Sin embargo, hay una incógnita que se abre por su look. ¿Le pidió la artista a su estilista de cabecera que se pareciera a un avestruz? Aunque desconocemos las órdenes que Queen B le dio, tuvo que decirle algo así como: «Deshuesa el pollo y guárdame los huesos para el caldo» o «hazme algo impactante… con plumas, mucho volumen… como un avestruz, pero de lujo». Y el remate final: «Y si tienes un esqueleto por ahí, súmalo también». Ironías aparte, lo cierto es que su estilismo ha generado todo tipo de bromas, confirmando que, una vez más, Beyoncé no solo marca tendencia… también marca conversación.

La entrada triunfal de Beyoncé en la Met Gala 2026

Aunque estaba previsto que hiciera su entrada junto a otras grandes divas como Nicole Kidman o Venus Williams, Beyoncé optó por sorprender apareciendo acompañada de su hija, Blue Ivy, que acaparó también parte de los flashes por su asombroso parecido con la artista. Su llegada, aunque no fue de las primeras —rompiendo así el protocolo habitual de las grandes estrellas—, no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados de la noche.

Sin embargo, si algo ha marcado su regreso, no ha sido solo su presencia, sino su arriesgadísima apuesta estilística. Firmado por Olivier Rousteing, exdirector creativo de Balmain, el look de Beyoncé no ha pasado desapercibido. «Él ha sido siempre muy fiel a mí y hemos creado tantos looks juntos que me hace especial ilusión representarlo aquí y celebrar todos los cuerpos», explicó la cantante ante los medios.

El diseño, que parecía sacado de una fantasía futurista, estaba compuesto por un cuerpo de malla completamente cubierto de pedrería que simulaba un esqueleto, acompañado de un espectacular abrigo de plumas con una cola de varios metros. Una auténtica obra de arte… o al menos esa era la intención.

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Porque, más allá del despliegue de lujo, las comparaciones no han tardado en inundar internet. El detalle que más ha dado que hablar ha sido, sin duda, la corona que Beyoncé lucía sobre la cabeza, elevando su look a una estética que muchos han definido como una mezcla entre reina barroca y estrella de reality. Algunos incluso han encontrado paralelismos con el universo gipsy, recordando inevitablemente a los extravagantes vestidos nupciales de figuras como Rebe Jiménez o Noemí Salazar.

¿Inspiración inesperada o simple coincidencia? Lo que está claro es que Beyoncé ha conseguido exactamente lo que buscaba: ser el centro de todas las miradas. Aunque esta vez, el debate está servido… ¿Icono de la moda o exceso sin control?