El programa Horizonte, en Cuatro, abordó este lunes uno de los temas de mayor actualidad política y judicial: el llamado caso mascarillas. En esta ocasión, el espacio centró su análisis en la declaración del exministro socialista José Luis Ábalos, una figura clave dentro de un proceso que también implica a Koldo García y Víctor de Aldama. En plena emisión, marcada por el seguimiento detallado de este asunto, se produjo un inesperado incidente técnico que interrumpió momentáneamente la señal, generando sorpresa entre los espectadores.

El incidente se produjo en plena franja del access prime time, uno de los momentos más competitivos y valiosos de la parrilla televisiva. Tras un corte publicitario aparentemente rutinario, la emisión sufrió un abrupto fundido a negro. Durante aproximadamente 17 segundos, los espectadores únicamente pudieron ver en pantalla la mosca de la cadena y un grafismo promocional que anunciaba el programa Código 10 para el día siguiente. El resto de la imagen quedó completamente oscurecido, sin sonido ni rastro del contenido habitual del programa.

Algo ha ocurrido con la emisión de #Horizonte pic.twitter.com/IXMCZPJKHC — Horizonte (@HorizonteCuatro) May 4, 2026

Este apagón generó una reacción inmediata en redes sociales, donde numerosos espectadores comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo. La simultaneidad de los comentarios evidenció que no se trataba de un problema aislado en los televisores domésticos, sino de un fallo general en la señal de emisión. De hecho, la propia cuenta oficial del programa alertó en redes de que algo anómalo estaba sucediendo, compartiendo una captura de lo que se estaba viendo en ese momento.

Una vez restablecida la señal, Iker Jiménez reapareció en pantalla visiblemente sorprendido, aunque manteniendo la profesionalidad que le caracteriza. El presentador explicó que había habido «una especie de apagón» y reveló que desde control le estaban informando en tiempo real de la incidencia. A diferencia de otros formatos suyos, como Cuarto Milenio, Jiménez sí utiliza pinganillo en Horizonte, lo que le permite recibir indicaciones del equipo técnico durante la emisión. En esta ocasión, ese canal de comunicación fue clave para que pudiera gestionar el desconcierto y retomar el hilo del programa.

Carmen Porter, por su parte, trató de rebajar la tensión con un comentario en tono humorístico, insinuando de forma irónica que «no querían cortar», acompañando sus palabras con un gesto que simulaba unas tijeras.

El contexto en el que se produjo el fallo añade un matiz relevante. Horizonte competía en ese momento con otros formatos consolidados de la televisión española, en una franja especialmente disputada por la audiencia. Este tipo de errores técnicos, aunque puntuales, pueden tener un impacto significativo en la percepción del espectador, especialmente cuando interrumpen contenidos de alto interés informativo. No obstante, el incidente quedó finalmente en una anécdota dentro de una emisión que continuó con normalidad tras la recuperación de la señal. El programa retomó su análisis sobre la declaración de Ábalos y el desarrollo del juicio, demostrando la capacidad del equipo para sobreponerse a imprevistos.