La serie de Prime Video que mezcla ciencia ficción y western: la trama es única

Aunque no es muy habitual, os vamos a recomendar una serie en la que se mezcla dos géneros tan diferentes como el western y la ciencia ficción: Fuera de rango (Outer range). Una combinación que por ahora solo se había intentado en la serie Westworld, aunque cuando se estrenó no convenció a los usuarios de Prime Video. Sin embargo, la serie Fuera de rango se ha convertido en un éxito también en la plataforma de streaming Prime Video desde su estreno en 2022. En esta ficción se cuenta la historia de un ranchero que tiene que luchar por su tierra y su familia y que descubre un gran misterio en el límite con las tierras salvajes de Wyoming. Esta serie es perfecta para los seguidores de wésterns modernos como Yellowstone con unas pinceladas de ciencia ficción y misterio.

La serie Fuera de rango ha sido creada por creada por Brian Watkins y cuenta con solo de dos temporadas que constan en total con 15 episodios. Una interesante serie que ha sido dirigida por Jennifer Getzinger, Alonso Ruizpalacios, Amy Seimetz y Lawrence Trilling y cuenta con un guion de Brian Watkins, Zev Borow, Dominic Orlando, Lucy Thurber y Naledi Jackson. Esta original ficción cuenta en el reparto con los actores tan conocidos como Josh Brolin e Imogen Poots y otros como Lili Taylor, Tom Pelphrey, Tamara Podemski y Lewis Pullman.

La primera temporada de esta serie fue rodada durante ocho meses en Las Vegas en Nuevo México y se ha convertido en uno de los platos fuertes del catálogo de la plataforma de streaming Prime Video. Fuera de rango es una serie perfecta para los que quieran experimentar nuevas experiencias y disfruten con las ficciones de wéstern y las de ciencia ficción.

¿Qué ocurre en la serie Fuera de rango?

El protagonista de esta serie es Royal Abbott, un ranchero de Wyoming que tiene que luchar por su tierra y su familia. Un día su vida cambia porque descubre en el campo un misterioso agujero en un momento que coincide la llegada de la llegada de Autumn, una extraña y bohemia mujer. “Esta familia, esta tierra siempre han sido como un sueño. No lo sé. Creo que una parte de mí supo siempre que yo despertaría”, dice Royal Abbott al principio del tráiler.

Además, la familia Abbott se tiene que enfrentar en la primera temporada de la serie a la desaparición de su nuera Rebecca y tendrán que luchar por sus tierras ya que los Tillerson, una familia rival, intentará apoderarse de sus tierras.

Según la sinopsis oficial de la serie: «Un ranchero que lucha por su tierra y su familia se topa con un misterio insondable al borde del desierto de Wyoming, lo que lo obliga a enfrentarse con lo Desconocido de manera íntima y cósmica en el indómito oeste americano».

El reparto de esta serie

El protagonista de esta serie es el actor Josh Brolin interpreta el papel Royal Abbott, el cual es el propietario del rancho Abbott y esposo y padre de Rhett y Perry. También tienen un papel de peso los actores Imogen Poots que da vida a Autumn, una extraña joven que llega al rancho Abbott y acampa en la tierra, Lili Taylor a Cecilia Abbott, madre de Rhett y Perry y Tom Pelphrey a Perry Abbott, el hijo mayor de Royal y padre de Amy.

También en el reparto están los actores Tamara Podemski que da vida a la sheriff adjunta Joy Hawk, Lewis Pullman a Rhett Abbott, el hijo menor de Royal, Noah Reid a Billy Tillerson, el hijo menor de la familia Tillerson, Shaun Sipos a Luke Tillerson, el hijo mayor de la familia Tillerson, Olive Elise Abercrombie a Amy Abbott, la hija de Perry de 9 años y Isabel Arraiza a María Olivares, una cajera de banco que le interesa a Rhett, entre otros.

En suma, la serie Fuera de rango es una buena opción para los que quieran descubrir el resultado de esta combinación de géneros tan diferentes y que quieran disfrutar de una ficción diferente y sorprendente. Además de su original trama y la buena interpretación de sus protagonistas Josh Brolin e Imogen Poots, esta serie también destaca su banda sonora creada por Danny Bensi y Saunder Jurriaans que fue lanzada por Milan Records.

Además de la serie Westworld, la cual se puede ver en este momento en Prime Video, también se pueden encontrar en las plataformas de streaming otras películas en la que se mezclan estos géneros Wild Wild West dirigida por Barry Sonnenfeld y protagonizada por Will Smith que se puede ver en Netflix, Serenity de Joss Whedon que está disponible en Prime Video, Cowboys & Aliens con Harrison Ford y Daniel Craig en Netflix y Prime Video.