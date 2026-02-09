Nuevo hito de la ingeniería: Brasil construye un «río artificial» de 145 km para llevar agua a su región más árida

A menudo, la ingeniería civil parece una lucha de titanes contra la geografía de un lugar; sin embargo, en el estado de Ceará, en Brasil, esta batalla tiene nombre propio y un porcentaje de ejecución increíble que asombra a los expertos que se han fijado en el tema.

El proyecto del Cinturón Hídrico es un megaproyecto de ingeniería que busca crear un «río artificial» para redistribuir el agua en Brasil en sus zonas más áridas. Esta canalización ya roza el 91 % sobre 100, siendo una obra que transformará el mapa hídrico del nordeste brasileño.

El hito del río artificial de 145 km en Brasil

Esta obra de ingeniería de dimensiones impresionantes ya alcanza los 145 km de longitud. Se trata de un río artificial diseñado para mover caudales desde la presa de Jati hasta las zonas áridas, con mayor estrés hídrico.

Según los datos que maneja la Secretaría de Recursos Hídricos de Brasil, el sistema pretende llenar embalses y crear una red de seguridad que conecte cuencas que estaban históricamente aisladas. La ingeniería aplicada de este río artificial permite que el líquido fluya mientras se aprovecha la propia pendiente del terreno, lo que garantiza un suministro constante hacia la región más árida del estado sin depender de bombeos costosos.

Este despliegue garantiza el abastecimiento para 24 municipios brasileños y beneficia de forma directa a 561.000 personas en la zona del Cariri. Al finalizar los lotes 3 y 4, previstos para junio de 2026, el sistema podrá movilizar agua para el consumo humano, la industria y el turismo.

El proyecto, según una noticia de Click Petroleo e Gas, ya opera en tramos terminados, que integran el Eje Norte del río São Francisco.

Un río artificial en la región más árida de Brasil

El diseño de este río artificial interconecta el sistema con el denominado Eixão das Águas para alcanzar a más de 5 millones de habitantes. Esta maniobra técnica permite que la ingeniería brasileña no solo piense en lo local, sino en la seguridad de la Región Metropolitana de Fortaleza.

La consolidación de estos 145 km de infraestructura supone un respiro para los sectores productivos que, según la consultora TPF Ingeniería, llevaban décadas operando bajo la incertidumbre climática. Los informes indican que la inversión busca estabilizar la economía de una región donde las pérdidas agrícolas solían ser constantes. Así, también se espera tener capacidad de respuesta estratégica ante sequías severas provocadas por fenómenos como El Niño.

Para lograrlo, el proyecto tiene una inversión conjunta que supera los 1.000 millones de reales entre el Gobierno Federal y el Estado de Ceará para asegurar el flujo de capital. La regularidad del suministro potenciará la eficiencia del regadío un 30 %. Al superar los plazos previstos, este río artificial sitúa a la región como un referente frente a la desertificación.

El secretario de Recursos Hídricos, Fernando Santana, destaca que la meta inicial era cerrar el año con un 85% de ejecución, pero la celeridad de los trabajos permitió superar esa cifra. Según Santana, «la previsión era terminar el año con el 85 % de la obra lista, pero ya hemos alcanzado el 91 % antes del cierre del ejercicio».