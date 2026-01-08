Los científicos maravillados: el camino de baldosas amarillas está en el fondo del mar

El camino de baldosas amarillas está en el fondo del mar, los científicos están maravillados con lo que han encontrado en un lugar casi imposible de determinar este tipo de detalles. Sin duda alguna estaremos ante un giro radical que puede acabar siendo el que nos ayudará a descubrir determinados cambios que pueden ser los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de apostar claramente por un futuro que estará marcado por unos cambios en el interior de nuestro planeta.

Tal y como nos explican los expertos de Siencealert: «Una expedición a una cresta de aguas profundas, justo al norte de las islas hawaianas, reveló una sorpresa en 2022: un antiguo lecho de lago seco pavimentado con lo que parece ser un camino de ladrillo amarillo. El barco de exploración Nautilus descubrió la espeluznante escena mientras inspeccionaba la cresta de Liliʻuokalani en el Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea (PMNM). PMNM es una de las áreas de conservación marina más grandes del mundo, más grande que todos los parques nacionales de los Estados Unidos juntos, y solo hemos explorado alrededor del 3 por ciento de su fondo marino».

Siguiendo con la misma explicación: «Los investigadores del Ocean Exploration Trust están empujando las fronteras de este desierto, que se encuentra a más de 3.000 metros (9.843 pies) por debajo de las olas, y la mejor parte es que cualquiera puede ver la exploración. Un carrete destacado de las imágenes de la expedición, publicado en YouTube en abril de 2022, capturó el momento en que los investigadores que operaban el vehículo de aguas profundas tropezaron con la carretera a Oz. La formación ha sido identificada como «un flujo fracturado de roca de hialoclastita (una roca volcánica formada en erupciones de alta energía donde muchos fragmentos de roca se asientan en el lecho marino)». En la radio, el equipo señala que el suelo parece casi una «costra horneada» que podría ser pelada».

Este tipo de elementos pueden ser esenciales: «La superficie de la Tierra es en su mayoría océano profundo, y un estudio de 2025 reveló lo poco que hemos vislumbrado del fondo del ecosistema más grande de nuestro planeta. Investigadores de la Ocean Discovery League sin fines de lucro, la Scripps Institution of Oceanography y la Universidad de Boston calcularon cuánto del fondo marino hemos fotografiado hasta ahora basándonos en datos disponibles públicamente. En los 67 años que los humanos han estado registrando inmersiones en aguas profundas, parece que nuestra especie ha explorado visualmente entre el 0,0006 y el 0,001 por ciento del fondo marino profundo».