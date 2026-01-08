Terromoto en el sector energético: dos jóvenes crean un ladrillo que puede enfriar ciudades sin electricidad

El aumento de las temperaturas estivales en núcleos urbanos de todo el mundo ha reavivado la necesidad de estructuras que mitiguen el calor pero que, a la vez, ahorren energía. Frente a este escenario, surgió en Suiza la idea de un ladrillo que puede enfriar, concebido para incorporarse en lugares concurridos como paradas de transporte, accesos a instituciones o plazas.

La propuesta que estamos por desvelar fue desarrollada por jóvenes diseñadores en un programa universitario y recurre a materiales porosos y a un diseño que aprovecha procesos físicos básicos, especialmente la evaporación. Con ello, se busca obtener pequeños enclaves de aire más fresco en zonas donde el asfalto y la falta de sombra elevan la sensación térmica.

Invento suizo: un ladrillo que puede enfriar como respuesta al calor acumulado

Dos diseñadores vinculados al grado de Diseño Industrial de la Zurich University of the Arts (ZHDK) crearon un ladrillo que posee la capacidad de «enfriar». El proyecto, denominado bloc°, surgió como respuesta a los episodios prolongados de calor que se han vuelto más frecuentes en diversas ciudades europeas.

Cabe recordar que varias superficies urbanas pueden superar en más de 10 °C las zonas rurales próximas debido a cubiertas oscuras, asfalto y ausencia de vegetación.

Para afrontar ese comportamiento térmico, diseñaron módulos de terracota fabricados mediante impresión 3D que se ensamblan como piezas repetibles.

Estas conforman pequeñas paredes o agrupaciones destinadas a colocarse junto a bancos, marquesinas y accesos muy transitados.

¿Cómo funciona este ladrillo que puede enfriar espacios urbanos?

La clave del sistema bloc° radica en la combinación de terracota porosa y un circuito de agua alimentado por energía solar. El material cerámico absorbe humedad y permite que el aire caliente circule por canales internos.

En ese recorrido, la evaporación extrae calor del ambiente. El conjunto opera mediante tres elementos:

Terracota porosa: facilita la absorción y liberación de agua.

facilita la absorción y liberación de agua. Un pequeño ventilador solar: mueve el aire a través de los canales.

mueve el aire a través de los canales. Un depósito interno: distribuye el agua que se evapora durante el proceso.

Las pruebas iniciales registraron descensos de hasta 9°C en las zonas de salida del aire. Esta cifra varía según la humedad ambiental, la radiación solar y la cantidad de módulos instalados. El diseño prevé que el agua provenga de conexiones municipales o de la lluvia recogida en la superficie superior, moldeada para canalizarla hacia un pequeño depósito.

¿Cuáles fueron las influencias de este invento que promete enfriar ciudades?

La idea se nutre de técnicas empleadas históricamente en regiones cálidas, como los sistemas de almacenamiento en vasijas de arcilla o estructuras que favorecen la autorefrigeración mediante evaporación. También toma referencias biológicas, especialmente formas que generan sombra o que dirigen el flujo del aire.

El carácter modular permite instalar una sola unidad o levantar agrupaciones más grandes. Su geometría facilita que pueda ubicarse sin grandes intervenciones: a lo largo de aceras, junto a mobiliario urbano o delimitando pequeñas zonas de descanso. De esta manera, se adapta a los espacios existentes sin suponer cambios arquitectónicos de gran escala.

¿Cómo se podría aplicar en el futuro este ladrillo?

Este tipo de pieza busca complementar estrategias más amplias, como el incremento de sombra vegetal o el uso de pavimentos reflectantes. El papel de este invento suizo reside en actuar justo donde el calor se concentra, generando pequeños puntos de alivio térmico en entornos muy transitados.

Las próximas fases contemplan pruebas a escala real en exteriores para evaluar su eficacia en climas con humedad variable. También se estudian otros usos, desde integrar las piezas en fachadas hasta ampliar su empleo en interiores de gran volumen, como naves industriales.

Por último, su funcionamiento autónomo y su capacidad para operar sin conexión a la red lo convierten en un elemento aplicable a zonas con recursos limitados. Cada módulo mantiene su propia reserva de agua y ventilación, de modo que puede crecer en altura o anchura según las necesidades del espacio disponible.