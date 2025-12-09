Apogeo y perigeo lunar de diciembre: qué significan y cómo afectan a su tamaño visible

El apogeo y el perigeo lunar son dos términos astronómicos que se emplean para designar la máxima y mínima distancia de la Luna respecto a la Tierra. Estos momentos hacen que su tamaño y brillo cambien de forma notable, y cuando coincide una Luna llena con el perigeo, se habla de la famosa “superluna”.

¿Qué son el perigeo y el apogeo?

La órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto, sino una elipse, es decir, un óvalo alargado. Por eso, hay un punto en el que la Luna está más cerca de la Tierra y otro en el que está más lejos.

Esos puntos máximos son los siguientes:

Perigeo . Viene del griego “peri” (cerca) y “geo” (Tierra). Es el momento de máxima cercanía. En promedio, la Luna está a unos 363.300 kilómetros de nuestro planeta.

. Viene del griego “peri” (cerca) y “geo” (Tierra). Es el momento de máxima cercanía. En promedio, la Luna está a unos 363.300 kilómetros de nuestro planeta. Apogeo. Se deriva de las raíces griegas “apo” (lejos) y “geo” (Tierra). Es el momento de mayor alejamiento. La distancia aumenta hasta aproximadamente 405.500 kilómetros.

La diferencia entre ambos puntos es de unos 42.200 kilómetros. Esto representa casi un 12 % de variación en la distancia. Aunque parezca mucho, desde la Tierra no se nota que la Luna se “acerca” o “se aleja”; lo que se percibe es que cambia de tamaño y de brillo.

Los cambios de la Luna y diciembre

Cuando la Luna está en el perigeo, su disco aparece hasta un 14 % más grande y brilla hasta un 30 % más que cuando está en apogeo. Esto se debe a dos efectos:

Tamaño aparente . Al estar más cerca, cubre una porción mayor del cielo. Es como acercar una esfera a tus ojos: parece más grande, aunque siga siendo la misma.

. Al estar más cerca, cubre una porción mayor del cielo. Es como acercar una esfera a tus ojos: parece más grande, aunque siga siendo la misma. Mayor brillo. La luz solar que refleja la Luna nos llega con menos pérdida por distancia. Esto hace que se vea más intensa.

En diciembre de 2025 vamos a observar esos fenómenos. El 4 de diciembre se producirá la última Luna llena Luna llena del año. El 12 de diciembre la Luna alcanza su perigeo a las 09:35 hora peninsular española (08:35 UTC); estará a solo 356.894 km de la Tierra. Este es el perigeo más cercano del año entero.

Finalmente, el 24 de diciembre la Luna llega a su apogeo, a 406.267 km que es el más lejano de 2025.

Algunos movimientos y eventos a disfrutar

Para quienes quieran situar estos movimientos dentro del funcionamiento general del cosmos, esta explicación del sistema solar para niños resulta sorprendentemente clara, incluso para adultos.

Cuando la Luna se acerca en su perigeo, parece más confiada, más luminosa. Ese efecto se intensifica todavía más cuando coincide con fenómenos como la superluna de diciembre 2025, que promete un brillo capaz de transformar el paisaje nocturno.

Por el contrario, durante el apogeo, su luz se vuelve un poco más suave, como si guardara cierta distancia. Aun así, diciembre nunca deja que la Luna pase desapercibida, porque comparte protagonismo con un abanico de eventos astronómicos que llenan el mes de excusas para mirar al cielo.

¿Por qué diciembre 2025 es especial?

El perigeo del 12 de diciembre será el más cercano no solo de 2025, sino de todo el periodo 2020-2030. La Luna estará casi 900 km más cerca que un perigeo “promedio”. Esto hará que, en los días cercanos al 12 la Luna se vea espectacularmente grande y brillante.

Las mareas más intensas del año (llamadas mareas vivas o “de sicigia”) ocurren cuando la Luna está en perigeo y además está en fase nueva o llena.

La combinación de la Luna nueva del 1 de enero de 2026, cercana al perigeo del 12 de diciembre anterior, provocará mareas especialmente altas en muchas costas del mundo durante las primeras semanas de enero.

Cómo observar la diferencia

Para identificar el perigeo y el apogeo no es necesario un telescopio. A simple vista es posible hacer una comparación ilustrativa. Basta con observar la superluna del 4 de diciembre. Después, mirarla de nuevo entre el 10 y el 14 de diciembre y, finalmente, el 24 o 25 de diciembre. Será evidente que la Luna ha cambiado de tamaño.

Una buena idea es hacer fotografías de la Luna con el mismo zoom y desde el mismo sitio, tanto en el perigeo, como en apogeo. Al comparar las fotos se apreciará la diferencia claramente.

El perigeo y el apogeo son simplemente los puntos más cercano y más lejano de la órbita lunar. En diciembre de 2025 tendremos la suerte de disfrutar del perigeo más cercano en muchos años (12 de diciembre) y del apogeo más lejano del año (24 de diciembre).

Lluvias de estrellas y conjunciones planetarias