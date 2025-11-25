Vuelve el mercado medieval que te hará sentir como en ‘Juego de Tronos’: a menos de una hora de Barcelona

Visitar mercados medievales es uno de los planes más apetecibles cuando llega la época de frío. Tanto en otoño como en invierno, numerosos municipios cercanos a Barcelona celebran ferias que combinan artesanía, gastronomía y espectáculos para toda la familia. Sin embargo, entre todas estas propuestas hay una que destaca por encima del resto por su historia y su ambiente incomparable: el Mercado Medieval de Vic, considerado el más famoso de Cataluña y uno de los más esperados del año. En 2025, el mercado se celebrará del 6 al 8 de diciembre, coincidiendo con el puente.

Al recorrer sus calles, los visitantes sienten que entran en otra época: suenan las gralles y los tambores en las plazas y las fachadas se llenan de banderas, escudos y estandartes. A cada paso aparecen artesanos que muestran oficios tradicionales, desde herreros hasta alfareros, así como paradas repletas de dulces, quesos, embutidos y conservas elaboradas como antaño. El mercado invita a perderse sin rumbo, a descubrir rincones del centro histórico decorado para la ocasión y a dejarse sorprender por la enorme variedad de espectáculos que llenan las calles.

Mercado Medieval de Vic

@dontworrybecamper Uno de los mercados medievales más increíbles de Catalunya 🏰 ¡Guárdalo! 🔐 📍Vic, Osona (Barcelona) 🗓️Fechas: de 6 al 8 de diciembre 🕒Horario: 10:00h a 20:00h 🎫 No hay que pagar entrada, el mercado está repartido por el centro de la ciudad. 🅿️ Hay parkings por toda la ciudad, gratuitos y de pago. ⚠️ Recomendamos llegar pronto para evitar aglomeraciones. 🚌🚇 Se puede llegar en transporte público desde Barcelona, de hecho es la mejor opción. ℹ️Durante el mes de diciembre, se celebra el impresionante Mercado Medieval de Vic. Durante estos días, la ciudad se transforma en el escenario perfecto para revivir la época medieval. En el Mercado Medieval podrás encontrar una gran variedad de artículos, como decoración, joyería, cremas, hierbas medicinales, complementos de ropa, embutidos, quesos, repostería, conservas y chocolates, entre otros productos. 🎨🎭También podréis disfrutar de actividades para todas las edades: actividades infantiles, música, bailes, recreaciones de oficios ancestrales y espectáculos callejeros. 🚐 Si vas en furgo o AC, podrás pernoctar en el área camper de Vic por 5€/ noche

«Como cada diciembre desde hace 29 años, Vic se transforma en un gran poblado medieval donde el tiempo parece detenerse. Cuando recorres sus calles sentirás que estás entrando en otra época: la música resuena en cada plaza, las parades llenan el ambiente de colores, banderas y escudos cuelgan de las fachadas de los edificios y el olor de las especias y las brasas invitan a descubrir sabores olvidados.

Te invitamos a perderte por los rincones del centro histórico, a pasear entre artesanos que muestran los oficios más antiguos, a degustar dulces, quesos y embutidos elaborados como antes, Déjate sorprender por los espectáculos y actividades diseñados para todos los públicos. Artistas callejeros, músicos, bailarinas, taberneros y feriantes dan vida a un mercado único que, año tras año, convierte la ciudad en un escenario lleno de leyendas y emociones».

El Mercado Medieval de Vic transformará una vez más el casco histórico de la localidad en un gran escenario lleno de tradición y espectáculos. Calles, plazas y rincones emblemáticos se llenarán de artesanos, músicos y personajes que evocan la Edad Media, dando lugar a un ambiente único que cada año atrae a miles de visitantes.

Los más pequeños podrán disfrutar de diversas actividades pensadas especialmente para ellos. Entre las propuestas permanentes destacan los paseos en ponis, burros y asnos de 10:00 a 20:00 horas en las zonas de Adoberies y Parc Jaume Balmes.

El público también podrá adentrarse en el Campamento Medieval, situado en la zona de Adoberies, donde se desarrollan distintas demostraciones a lo largo del día. Allí, los visitantes tendrán la oportunidad de observar cómo se entrena a un caballero, seguir un torneo de esgrima o descubrir la manera en que se preparaba la vestimenta de época.

Además, hay pasacalles con músicos, bufones, acróbatas y criaturas fantásticas que recorren las calles animando el ambiente. Finalmente, el Mercado Medieval de Vic se completa con una amplia oferta de artesanos, puestos gastronómicos y productos tradicionales, que permiten al visitante degustar sabores de inspiración medieval y adquirir objetos hechos a mano.

Cómo llegar

Llegar al Mercado Medieval de Vic desde Barcelonaessencillo, aunque este año es necesario tener en cuenta las afectaciones en la línea R3 de Rodalies, ya que el tramo entre Montcada Bifurcació y La Garriga está cerrado. Hasta que finalicen las obras, Renfe y Adif han activado un Plan Alternativo de Transporte (PAT) que conecta los municipios afectados y permitiendo continuar el trayecto hacia Vic sin interrupciones. Así, quienes salgan desde Barcelona pueden tomar la línea R3 hasta la estación de Fabra i Puig, donde deberán enlazar con los buses sustitutorios incluidos en este plan especial.