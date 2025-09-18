Es oficial: este es el mapa de la ZBE en Gerona y en estas zonas no podrás ir con tu coche

La ciudad de Gerona ha puesto en marcha su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir de este 15 de septiembre de 2025, con el objetivo de reducir la contaminación del aire, cumplir con directrices europeas y mejorar la salud pública. Este nuevo marco normativo impone restricciones a los vehículos más contaminantes, especialmente a aquellos sin etiqueta ambiental o con matriculación fuera del municipio, con excepciones específicas. El mapa de la ZBE de Gerona ya es oficial y el horario de funcionamiento será de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas, dentro del perímetro señalizado, mientras que fuera de esos horarios, fines de semana y festivos, no habrá limitaciones.

El perímetro de la ZBE de Gerona abarca zonas de la ciudad como La Devesa, Emili Grahit, el carrer del Carme, Barri Vell, el carrer del Riu Güell y otros espacios centrales alrededor del río Onyar. Los accesos están identificados con cartelería informativa y cámaras fotográficas instaladas en 13 puntos estratégicos. Los vehículos sin etiqueta ambiental de fuera de la ciudad podrán acceder hasta 24 días al año sin sanción, pero superado ese límite se aplicarán sanciones. También hay exenciones para ciertos vehículos con usos esenciales, domiciliados en Gerona hasta finales de 2024, vehículos de servicios de emergencia, etc. Entender quiénes están afectados, cuáles son las zonas concretas y qué criterios se aplican es fundamental para evitar sanciones y para planificar desplazamientos. La ZBE no es solo una restricción, sino una medida encaminada a mejorar la salud, reducir contaminación y promover una movilidad más sostenible en la cuidad.

Qué vehículos no pueden entrar por la ZBE en Gerona

Los vehículos que deben o no circular por la ZBE en Gerona son estos: se verán más afectados aquellos sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esto incluye aquellos antiguos, diésel sin filtros adecuados o gasolina con emisiones altas, que no cuentan con distintivo (ni 0, ECO, ni B ni C). Según la normativa municipal, estos vehículos sin etiqueta que no estén domiciliados en Gerona, si acceden más allá del número de días permitidos, podrían ser sancionados.

Mientras que los vehículos con etiqueta B, C, ECO o 0 pueden circular con libertad dentro del perímetro, sin importar si están domiciliados en Gerona o no. También están exentos ciertos vehículos institucionales, de servicio médico, transporte público, protección civil, bomberos, etc. Además, los coches domiciliados en la ciudad con matriculación hasta el 31 de diciembre de 2024 también quedan exentos (o con mayor permiso) frente a las restricciones, siempre que cumplan otros requisitos de la normativa.

Mapa de la ZBE en Gerona

El perímetro del mapa de la ZBE en Gerona incluye varios sectores del centro urbano. Desde el parque de La Devesa, pasando por Emili Grahit, hasta la calle del Riu Güell, carrer del Carme, Barri Vell y plaza Catalunya, entre otros puntos. Son áreas con tráfico frecuente, densidad de población y actividad urbana importante, lo que hace que las restricciones intenten ubicar el esfuerzo allí donde las emisiones tienen más impacto sobre la salud.

La señalización del perímetro ya está instalada, con carteles que indican cuando se entra en la ZBE. Las cámaras verifican si el vehículo que accede cumple los criterios ambientales, basándose en la matrícula, comparándola con base de datos oficiales.

Cuando entra en vigor

La ZBE de Girona fue aprobada mediante ordenanza municipal el 9 de diciembre de 2024, aunque su funcionamiento efectivo comenzó el 15 de septiembre de 2025. El horario restringido es laborable: de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas. Durante fines de semana y festivos no habrá restricciones.

Se han instalado cámaras de control fotográfico en los accesos señalizados al perímetro para detectar los vehículos que no tienen etiqueta ambiental y no tienen permisos. La normativa incluye un registro municipal de vehículos para autorizar temporalmente el acceso de aquellos sin etiqueta ambiental, siempre dentro de los límites permitidos (24 días al año sin permiso para vehículos de fuera de Girona).

Consecuencias del mapa ZBE de Gerona para residentes y visitantes

Para quienes residen en la ciudad y tienen coche sin etiqueta, si está matriculado hasta finales de 2024, habrá más margen de maniobra: estarán exentos de algunas sanciones o limitaciones iniciales, siempre que se inscriban o cumplan con los trámites si corresponde. Los habitantes de que viven fuera de Girona con vehículos sin distintivo podrán acceder 24 veces al año dentro del horario restringido sin sanción, pero no más allá, salvo que obtengan autorización temporal.

Quienes incumplan las normas (más de los días permitidos o sin etiqueta sin permiso) pueden enfrentarse a sanciones, que el Ayuntamiento ha fijado en alrededor de 200 euros.