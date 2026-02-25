Hoy, 25 de febrero de 2026, el cielo se presenta con intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral, mientras que en el interior se disfrutará de un ambiente despejado o poco nuboso. Las temperaturas máximas descenderán y el viento soplará de forma suave, cambiando de dirección a lo largo del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 25 de febrero

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, luciendo un azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 17 grados, la sensación térmica se mantendrá agradable, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo, hará que el ambiente se sienta un poco cargado. El viento soplará suavemente desde el este, a unos 10 km/h, lo que aportará un toque fresco a la jornada.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, ofreciendo un cálido abrazo antes de que se esconda tras el horizonte a las 18:36. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los barceloneses disfruten de un día sin preocupaciones. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 12 grados, ideal para pasear y disfrutar de la vida nocturna de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza desde el este, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, mientras la temperatura máxima se elevará a 18 grados.

La tarde traerá un ligero cambio, con cielos más despejados, pero no se debe bajar la guardia. La humedad alcanzará niveles del 100%, lo que puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo que realmente es. Es recomendable llevar paraguas, ya que las lluvias podrían aparecer en cualquier momento y no olvidar la bufanda para combatir el viento.

Cielo despejado y ambiente agradable en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:32. La temperatura mínima se sitúa en 8°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca. A medida que avanza la mañana, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando una temperatura de 9°C. La humedad, que se mantendrá en niveles altos, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 18°C, brindando una jornada agradable. Con vientos suaves de hasta 10 km/h, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin contratiempos. La puesta del sol será a las 18:36, ofreciendo más de 11 horas de luz.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados. La brisa será suave, con vientos que alcanzarán los 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. Aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre será una excelente manera de desconectar y disfrutar de la jornada.