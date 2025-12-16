La nieve vuelve a Castilla y León y la AEMET activa la alerta en estas zonas: hay que prepararse

Estas zonas de Castilla y León verán a activas las alertas de la AEMET, hay que prepararse para lo peor. Será mejor que empecemos a ver llegar este importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar de una forma que quizás no esperaríamos. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo hará de las suyas.

El descenso de las temperaturas en estos días previos a unas vacaciones que pueden acabar siendo las que nos traigan ese frío intenso que puede llegar a ser especialmente complicado de gestionar. Será mejor que empecemos a ver llegar un destacado giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. De una serie de frentes que nos trasladarán a lo peor de un invierno que apenas acaba de empezar. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con esta alerta de la AEMET en estas zonas de Castilla y León.

Hay que prepararse para lo peor

Será mejor que empecemos a pensar en lo que llega a una velocidad que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, de una forma que quizás tocará empezar a visualizar antes de salir de casa. El tiempo es algo que nos puede afectar de lleno y que merece la pena que tengamos en consideración, antes que nada.

Es momento de dejar salir algunos cambios que tenemos por delante y que pueden convertirse en una dura realidad. Estaremos muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, puede convertirse en algo de lo más especial. Con la mirada puesta a una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Castilla y León será una de las zonas más afectadas por un frío intenso que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de ver llegar el descenso de las temperaturas más profundo de estos últimos tiempos que irá acompañado de unas nevadas que pueden ser históricas.

La AEMET no duda ni un segundo a activar unas alertas que pueden incrementarse con el paso de las horas.

Vuelve la nieve y las alertas a esta zona

Castilla y León es una de las zonas de España que estará en alerta ante un cambio de tendencia que puede ser esencial, sobre todo, si tenemos en cuenta las nevadas y el mal tiempo que está haciendo acto de presencia en nuestro país. Los expertos de la AEMET no tienen ninguna duda de lo que nos está esperando.

Tal y como nos indican: «Nuboso o cubierto, tendiendo a disminuir la nubosidad en zonas de meseta durante la tarde. Se esperan precipitaciones, débiles o localmente moderadas, que podrán ser persistentes en el extremo sur, y que tenderán a remitir al final del día. Cota de nieve por encima de 1600 metros, salvo en la mitad occidental que se sitúa en unos 1400 metros. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, más acusado en la mitad oeste, y máximas en ligero o moderado descenso, menos en el cuadrante noroccidental en ligero ascenso. Algunas heladas débiles en zonas altas. Viento variable, tendiendo a componente norte en la segunda mitad del día, flojo con intervalos de moderado».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas con acumulados significativos por encima de 1400 metros en zonas del oeste del Sistema Central y Cordillera Cantábrica. Probabilidad de precipitaciones persistentes en el extremo sur».

Para el resto de España la situación no es mucho mejor: «Un frente atlántico, unido a la formación de un sistema de bajas presiones al sureste de la Península dejarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, tendiendo en general a menos de oeste a este. Se prevén fuertes y/o persistentes en la fachada oriental peninsular y Asturias, así como a primeras horas en el norte de Galicia, Cádiz, Ceuta, Alborán y zonas del Pirineo, pudiendo darse también chubascos localmente fuertes en zonas aledañas del Cantábrico e islas Pitiusas, o ser persistentes en el Sistema Central. Con incertidumbre, los mayores acumulados se prevén en el entorno de Castellón y sur de Tarragona, y se espera que vayan con tormenta y probable granizo ocasional en regiones del Mediterráneo y en el Estrecho. Cota de nieve: 1500/1800 metros, bajando a 1300/1600 m. en el cuadrante noroeste con probables acumulados significativos en el Sistema Central. La cola del frente también llegará a Canarias, con cielos nubosos y precipitaciones débiles en los nortes de las islas. Bancos de niebla en entornos de montaña e interiores del tercio este peninsular. Salvo algunos aumentos en el entorno pirenaico, Ampurdán, sur de Galicia y noroeste de Castilla y León, las temperaturas máximas descenderán en la Península y Baleares, con pocos cambios en Canarias. Mínimas en aumento en la meseta Norte y nordeste de la Sur, en descenso en Andalucía y Mediterráneo y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en entornos de montaña».