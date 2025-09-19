Bonos Consume Lanzarote 2025: qué son, requisitos, precio y por qué se han agotado en 10 minutos

Los Bonos Consume Lanzarote 2025 se han convertido en un fenómeno en la isla, agotándose en apenas 10 minutos desde el inicio de su venta. La iniciativa, impulsada por el Cabildo de Lanzarote junto a Felapyme, tiene como objetivo fomentar el consumo en los comercios locales y apoyar la economía de la isla tras los desafíos de los últimos años.

Qué son los bonos Consume Lanzarote

Los bonos son un sistema de subvención directa al consumo local. Bajo la siguiente fórmula: «Compra el doble, paga la mitad. Cada bono tiene un valor de 60 euros, pero el consumidor solo paga 30 euros; los 30 euros restantes los aporta el Cabildo de Lanzarote. De esta manera, los compradores obtienen un incremento del 100% en su poder adquisitivo en los más de 220 comercios adheridos a la campaña.

El objetivo de la iniciativa es doble: incentivar el consumo local y reforzar la viabilidad de pequeñas y medianas empresas en toda la isla, contribuyendo a la economía de proximidad.

¡Vuelven los bonos Consume Lanzarote 2025! 🌟 Este viernes 19 de septiembre, a las 8:00 horas, arranca la venta de los 12.900 bonos de la cuarta edición de esta campaña. Compra tu bono en 👉 https://t.co/Qv0KCYx2OJ y recuerda canjearlo antes del 15 de noviembre. pic.twitter.com/3NbeQqVU19 — Cabildo de Lanzarote (@CabildoLZ) September 17, 2025

Precio y cómo comprarlos

Los bonos se adquieren exclusivamente a través de la web oficial: consumelanzarote.org. Dentro de la página, cada usuario puede comprar hasta 6 bonos, lo que supone un desembolso de 180 euros para disponer de 360 euros para gastar en comercios participantes.

La venta ha comenzado este viernes 19 de septiembre a las 08:00 horas, y la combinación de alta demanda y la limitada oferta de 12.900 bonos ha provocado que se agotasen en apenas 10 minutos, dejando fuera a muchos interesados.

Requisitos y quién puede acceder

Para poder acceder a los bonos, los requisitos eran sencillos:

Ser mayor de 18 años .

. Residir en Lanzarote o La Graciosa .

. Contar con una dirección de correo electrónico válida para el registro y canje de los bonos.

No es obligatorio estar empadronado en la isla, lo que permite que residentes temporales o con domicilio reciente también puedan beneficiarse de la iniciativa. Por su parte, los comercios interesados en participar pudieron inscribirse hasta el 31 de octubre de 2025 a través de la misma plataforma.