Los dientes de leche del bebé: ¿Cuándo salen y en qué orden?

Si te estás preguntando en qué momento o por que orden salen los dientes de leche del bebé te vamos a ofrecer toda la información al respecto. Puede que los padres y madres sean primerizos y no sepan en qué momento exacto comienza la dentición. Puede que el bebé se queje ya de dolor y vean que comienza a babear pero todavía no tienes dientes. Es algo normal ya que puede que tenga molestias durante días e incluso un par de semanas, antes de ver asomar su primer diente.

Dientes de leche: Cuándo aparecen y en qué orden

La aparición de los dientes de leche es algo grandioso para los padres ya que van a recordar siempre en qué momento le salieron los dientes al bebé.

En la mayoría de los bebés, los primeros dientes aparecen entre los seis y los 12 meses , aunque, lo cierto es que no siempre se cumple de la misma manera. Dependiendo de cada bebé los hay que pueden tener su primer diente antes de cumplir el medio año o que tengan más de doce meses y apenas tengan uno o dos dientes.

¿Cuánto tardan en salir los dientes de un bebé?

Podemos decir sin embargo, y de una forma muy general como a algunos bebés, los más pequeños, les sale el primer diente a los cuatro meses, pero en promedio, los primeros dientes aparecen entre los seis y los nueve meses de edad.

En cualquier caso, no hay necesidad de preocuparse. La aparición temprana o tardía de los dientes de leche es una característica personal, que varía de un niño a otro.

¿En qué orden aparecen los dientes de leche?

Como cabría esperar la salida de los dientes de leche se produce en función de la alimentación y el desarrollo de esta. Podemos decir entonces que primero de todo veremos como salen los incisivos que el niño va a necesitar para comer alimentos blandos y verduras, seguido después de los caninos para comer carne así como los molares.

En concreto, la salida de los dientes se suele llevar a cabo de la siguiente manera:

Entre los 6 y los 8 meses: Incisivos centrales inferiores.

Incisivos centrales inferiores. Entre los 7 y los 10 meses: Incisivos centrales superiores.

Incisivos centrales superiores. Entre los 8 y los 10 meses: Incisivos laterales superiores.

Incisivos laterales superiores. Entre los 10 y los 14 meses: Incisivos laterales inferiores.

Incisivos laterales inferiores. Entre los 14 a los 20 meses: Molares internos, maxilares y mandibulares.

Molares internos, maxilares y mandibulares. Entre los 16 y los 24 meses: Caninos inferiores y superiores.

Caninos inferiores y superiores. Entre los 24 y los 30 meses: Molares externos superiores e inferiores

¿Qué ocurre si los dientes de mi bebé no salen en ese orden?

Ahora ya conoces bien cuál es el orden en el que salen los dientes de leche de tu bebé pero si ves que no siguen ese orden o que la dentición se produce de una forma muy generalizada, es decir, que da la sensación de que todos los dientes le van saliendo a la vez, no debes preocupación. Mientras los dientes de leche vayan saliendo progresivamente no tienes de qué preocuparte.