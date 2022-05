¿Pueden los dientes de leche predecir la salud futura?. A menudo no se les da la importancia que se merecen y, en cambio, no se debe subestimar a los dientes de leche . Efectivamente, de ellos depende la salud de los dientes definitivos. Pero no es sólo eso. Parece que la salud general del niño a largo plazo, incluso en la edad adulta, está relacionada de alguna manera con los dientes que están destinados a caerse. Así lo sugiere un estudio realizado por un equipo de expertos británicos, de las universidades de Bradford y Durham, publicado en el American Journal of Physical Anthropology que os explicamos con detalle a continuación.

Dientes de leche y la salud futura

Los dientes de leche comienzan a salir alrededor de los seis meses y continúan saliendo hasta alrededor de los dos años de edad. Sin embargo, no te preocupes si el bebé no respeta estos tiempos: cada pequeño, de hecho, tiene sus propios ritmos, por lo que puede comenzar y terminar la dentición incluso antes o retrasarse unas semanas. En cualquier caso, los dientes de leche son de leche, es decir, están destinados a caerse para ser sustituidos a partir de los 6 por los dientes permanentes. No importa que se caigan pronto: los dientes de leche hay que cuidarlos, ya que de ellos también depende la salud de los dientes permanentes. Por no hablar de que, si el niño se acostumbra a cuidar la higiene bucal desde una edad temprana, estará más protegido del riesgo de caries y sarro en los próximos años.

Un vínculo entre los dientes, la dieta y la salud

Según la nueva investigación, la salud general del cuerpo del bebé e incluso de la madre dependería de la composición bioquímica de los dientes de leche. Los autores llegaron a esta conclusión después de realizar algunos análisis sobre los dientes de niños y adultos de la época victoriana y prehistórica. Sus investigaciones encontraron que, en relación con los niveles de isótopos de carbono y nitrógeno en huesos y dientes, se puede calcular el riesgo de futuras enfermedades. Estas sustancias están influidas por la dieta: de hecho, su cantidad es mayor en las personas que siguen una dieta rica en proteínas y han sido amamantadas, y menor en las vegetarianas .

¿Se podría hacer una prueba dental para la salud?

Ahora los científicos intentarán comprender si los niveles de isótopos de carbono y nitrógeno en huesos y dientes pueden ayudar a hacer predicciones sobre la salud futura incluso de los niños de hoy, nacidos entre 2007 y 2010. Si las investigaciones tienen éxito, sí se podría desarrollar un prueba que puede evaluar el riesgo de enfermedades, como diabetes y problemas cardíacos, desde la infancia.

Importancia de la dieta en el embarazo

Si una mujer come una dieta demasiado pobre durante el embarazo, los niveles de isótopos de carbono y nitrógeno en los huesos y los dientes de leche del bebé podrían aumentar, lo que lo pone en mayor riesgo de desarrollar enfermedades cuando sea adulto. Por eso es importante que la futura madre siga una dieta correcta.