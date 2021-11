Cuando un bebé llega a la edad de los 6 meses alcanza hitos considerables: su comprensión del mundo exterior y del lenguaje es mucho mayor de lo que podemos pensar, y a veces nos sorprende por ello. Probablemente a los 6 meses el bebé comienza también la fase de destete y esto también representa una nueva experiencia sensorial para él. Veamos ahora con detalle, cómo es el desarrollo de un bebé de 6 meses.

Cómo es el desarrollo de un bebé de 6 meses

Cuando el bebé llega a la edad de seis meses, marca un antes y un después en su desarrollado, dado que ya controla muchas de sus habilidades, pero además, surgen a ritmo acelerado otras muchas que enseguida domina.

Habilidades (generales) de los bebés de 6 meses

Sabe reconocer sonidos y voces

Imita sonidos y hace burbujas con la boca.

Se gira sobre sí mismo en ambas direcciones.

Reacciona a su reflejo en el espejo.

Llora y se estremece al ver la comida del bebé.

Habilidades emergentes (alrededor del 50% de los bebés de 6 meses)

Se sienta sin apoyo

Se lleva todo a la boca

Habilidades avanzadas (pocos bebés)

Se empuja hacia adelante o comienza a gatear.

Produce sílabas repetidas con la misma consonante ( lalación )

con la misma consonante ( ) Arrastra los objetos hacia sí mismo.

No te preocupes si tu bebé de 6 meses no cumple exactamente con los hitos de desarrollo indicados. Un desarrollo más o menos temprano de algunas habilidades no es signo de inteligencia y la consecución de algunos de estos objetivos también depende de la semana de embarazo en la que nació el bebé. El desarrollo puede ser más temprano o más lento, pero sigue siendo normal y de ninguna manera es un signo de la inteligencia o el talento del niño.

El papel de los padres

Al bebé a los 6 meses le encanta relacionarse con los padres. Le gusta observar su rostro, sus sonrisas, escuchar sus palabras, “hablar con él” y ser estimulado de todas las formas posibles (el juego del cuco y mirarse al espejo son éxitos garantizados).

Parte de esta estimulación también ocurre con los alimentos durante el destete. No seas demasiado cauteloso, ofrécele comida interesante y déjalo experimentar.

Estimúlalo a través de juegos pero también haciéndole saber los objetos que hay en la casa (el teléfono y el mando a distancia son los favoritos de todos los tiempos, pero también cubiertos, cajitas, etc.). Déjalo tocar diferentes materiales, de diferentes texturas y colores.

Prepara un ambiente seguro en el que puede experimentar sus habilidades motoras. Este es también el momento de insistir en las rutinas , dando al día un ritmo claro e intervalos más o menos regulares de sueño , comida y juego. El bebé de 6 meses está descubriendo el mundo y tu papel es estimularlo y hacerlo sentir seguro.