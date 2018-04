Ser madre y perder amigos

Cuando una mujer cumple su sueño de ser madre afronta un nuevo camino en su vida. Y es que aprenderá a dejar de lado el egoísmo, descubrirá que debe asumir nuevos hábitos y rutinas, tendrá muy claro que su principal prioridad es su hijo…Cambios todos esos que, además, en algunos casos también van asociados a perder amigos.

Sí, a más de una fémina le ha sucedido que tener un hijo le ha supuesto descubrir que un amigo o amiga desaparece casi por arte de magia de su día a día. ¿Por qué? Te lo contamos todo a continuación. Sigue leyendo y lo descubrirás.

Cambian las prioridades

Una de las principales razones que puede llevar a que ser madre lleve a perder una amistad puede estar en que a esa las prioridades de su vida le cambian. Desde que tiene a su bebé en brazos este se convierte en su pilar. De ahí que el bienestar y el cuidado del pequeño sea lo primero.

Precisamente esa situación tiene como consecuencias que la mujer se centre por completo en su recién nacido, que no encuentre hueco para mantener su vida social, que esté realmente cansada por las nuevas rutinas y responsabilidades y deje de lado el salir…Eso sin olvidar que puede suceder que llegue a tal punto esa posición de asumir su nuevo rol que todo gire en torno al mundo del bebé. Con esto a lo que nos referimos es a que prácticamente cualquier conversación que tenga sea sobre si su hijo duerme o no, si toma bien el pecho, si tiene cólicos del lactante, si llora mucho…

¿Resultado de todo eso? Que siempre que se lleve la situación de esa manera extrema puede dar lugar a que los amigos se cansen. Sí, que se harten de no poder hablar de nada más que no sea el bebé o de que esa ya no les pueda encontrar ni siquiera unos minutos para disfrutarlos juntos.

Hay amigos que no son comprensivos con la situación

Igual que hay madres que llevan al extremo su rol de madre y generan que algunas amistades se marchen, también hay amigos que no son comprensivos con la situación que esa está viviendo. Es decir, que no entienden que ahora tiene una gran responsabilidad, que esa es su prioridad, y que eso puede ser que la agobie. Por eso, se pueden molestar si no se les llama como antes, si no pueden hablar de nada que no sea el bebé, si sienten que no se les escucha…

Es más, cabe la posibilidad incluso de que esos amigos se sientan rechazados y que lleguen a sentirse incluso dejados de lado. De ahí que no duden en proceder a quedar con otra gente, a comenzar a estrechar los vínculos de amistad con otras personas.

Buscar afinidades

Precisamente el tener que hacerle frente a una nueva situación, ya sea la de rol de madre o la del amigo/a que no puede pasar el tiempo que le gustaría con aquella porque ahora está centrada en el bebé, trae consigo que se alejen. Y no solo que exista ese distanciamiento sino también que busquen otras afinidades.

Con eso a lo que nos referimos es a que quien tiene un bebé ahora empiece a fortalecer vínculos con otras amigas que también tienen hijos e incluso con conocidas que cuenten con bebés. Por otro lado, la otra parte no dudará en proceder a relacionarse más con los amigos que no son padres, para así hacer planes sin cargas familiares de ningún tipo.

Evitarlo mediante la empatía mutua

Quienes no deseen perder amigos debido al cambio que supone ser madre deben apostar por recurrir a la empatía. Es decir, quien tiene el hijo debe ponerse en el lugar de ese amigo que se puede ver “perjudicado”, en tanto en cuanto ya no puede disfrutar de su compañía a todas horas como antes. No obstante, este también debe entender que su amiga acaba de tener un hijo y supone un verdadero cambio vital que lleva su tiempo comprender, asimilar y aceptar como es debido.

Si tanto una como la otra parte usan la empatía seguro que consiguen relajar la situación, no separarse y seguir apoyándose como es debido. Además, para eso también se puede recurrir a establecer de mutuo acuerdo determinadas citas a lo largo de la semana o del mes para quedar a tomar algo, para ir al cine o simplemente para conversar.

¿Tú has perdido amigos tras tener un hijo?