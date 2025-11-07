Sangre en la cárcel de Palma: ‘El Vito’, apaleado por “bocachancla y chivato”

Juan Vega Amaya, conocido como ‘El Vito’, uno de los narcos emergentes del poblado de Son Banya, ha recibido una brutal paliza en la cárcel de Palma, donde permanece ingresado desde el pasado 18 de octubre. La agresión, según diversas fuentes, fue un ajuste de cuentas orquestado por clanes rivales que lo acusan de ser un “bocachancla y un chivato”, dos palabras malditas en el mundo del narcotráfico y que suelen pagarse con sangre.

Los hechos ocurrieron la semana pasada dentro del centro penitenciario. El Vito, considerado el nuevo líder de los clanes de Son Banya, fue atacado por varios internos y sufrió diversas lesiones que obligaron a su traslado inmediato a la enfermería. La dirección de la prisión, temiendo represalias y una escalada de violencia, decidió moverlo de módulo por motivos de seguridad.

La paliza a El Vito llega en plena guerra interna entre los clanes de narcotraficantes de Palma, un conflicto marcado por las detenciones masivas de los últimos meses y las crecientes acusaciones cruzadas de delación. En el poblado y en la cárcel todos desconfían de todos, y las sospechas de que alguien esté colaborando con la Policía han provocado un clima de máxima tensión. En este contexto, las acusaciones de “bocachancla y chivato” contra El Vito habrían sido el detonante del ataque.

En poco tiempo, el joven de 24 años había conseguido abrirse paso en el negocio de la droga de Son Banya. La Policía Nacional y la Guardia Civil lo señalaban como uno de los principales compradores de hachís y cocaína de la red dirigida por Stefan Milojevic, un peso pesado del narcotráfico en la isla. Su rápida ascensión, sin embargo, levantó recelos. Muchos creían que El Vito gozaba de cierta protección por parte de las fuerzas de seguridad, y lo acusaban de haber filtrado información que permitió incautaciones y detenciones de miembros de otros clanes.

No era un desconocido para la Justicia. El Vito acumula una decena de antecedentes, la mayoría por tráfico de drogas y agresiones. En abril fue detenido por atropellar intencionadamente a un integrante de un clan rival en el polígono de Levante, en Palma. Fue acusado de homicidio en grado de tentativa, aunque el juez decidió dejarlo en libertad. Ahora, la cárcel ha dictado su propia sentencia. Dentro de los muros del penal, los “bocachanclas” y los “chivatos” no tienen perdón.