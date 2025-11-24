Vox acusa al PP de querer pactar el techo de gasto con el PSOE: «Son los que destrozaron Baleares»

Vox ha vuelto a mostrar un tono agresivo contra el PP balear de Marga Prohens, al que ha acusado de buscar un acuerdo sobre el techo de gasto y presupuestos del 2026 con el PSOE, al que ha definido como el partido «que ha gobernado Baleares durante ocho años y ha destrozado económicamente las Islas».

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuel Cañadas, ha recordado que «si los ciudadanos de Baleares votaron cambio es por que quieren cambio, no para que se busquen los acuerdos con los mismos que han echado del gobierno en las urnas».

Y para frenar este posible acuerdo entre los dos grandes partidos, la dirigente de Vox ha tendido la mano al PP para «seguir hablando y poder seguir trabajando por el bien de todos los ciudadanos de estas islas». Sin embargo, ha manifestado que los de Abascal tienen la sensación de que los populares «no quieren llegar a un acuerdo y prefieren hacerse las víctimas, siguiendo con la performance y el discurso nacional precampaña».

El PSOE asegura que nadie les ha llamado

Por su parte, los socialistas de Baleares han acusado al Govern de Prohens de «querer, como sea, que no haya acuerdo». El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha advertido que el PP está «frivolizando» con el techo de gasto y los presupuestos autonómicos ya que «a una semana de votarse en el Parlament no está encaminado para aprobarse».

El portavoz socialista ha indicado que, de momento, «nadie ha llamado para negociar ningún techo de gasto, desde la última reunión».

«He estado ocho años en un gobierno y, cuando he dicho que iba a negociar, negociaba hasta que se llegaba a un acuerdo. Nunca he visto a un vicepresidente, en este caso a dos vicepresidentes, Antoni Costa y Antònia Maria Estarellas, con tanto interés en no llegar a un acuerdo, por que si tienen la más mínima intención de llegar a un acuerdo, están haciendo todo lo contrario», ha denunciado.

«Jamás he visto una negociación así, jamás, intentando por todos los medios que no se acuerde aunque te lo pongan fácil, aunque te digan que se aprobarán leyes que prometió la presidenta Prohens, como el incremento del Impuesto de Turismo Sostenible, la subida del canon de saneamiento o el impuesto al ‘rent a car’, pero es que ni así. Lo que quieren es, como sea, que no haya acuerdo, lo cual es cuanto menos curioso», ha añadido Negueruela.

El PP pide a Vox que no utilice «excusas»

En cuanto al PP, su portavoz en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha asegurado que su partido ve «difícil» acordar el techo de gasto con el PSIB y ha pedido a Vox «no utilizar excusas» para llegar a un acuerdo.

El dirigente del PP ha insistido en que el «socio prioritario es Vox» pero, y dado que son conscientes de que tienen un gobierno en solitario y en minoría, «todas las leyes y proposiciones se negocian con todos los grupos parlamentarios», como «así se viene haciendo desde que el Consell de Govern aprobó el techo de gasto».

No obstante, ha recordado que tras la primera ronda de negociaciones se descartó seguir negociando con MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, «porque ellos mismos dijeron que no estaban dispuestos a llegar a ningún acuerdo», mientras el PSIB-PSOE y Vox sí se mostraron dispuestos a seguir hablando.

Por este motivo, durante esta semana, y como anunció el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se seguirá negociando con los grupos parlamentarios que se habían mostrado dispuestos, PSIB-PSOE y Vox.