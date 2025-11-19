Vox desata su furia contra Prohens: «Habrá que ir con grabadoras a las reuniones con el PP»

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, lanzó este martes un duro y continuado ataque al Govern y al PP de Marga Prohens. De entrada, ha dejado la sombra de la sospecha al asegurar que «habrá que ir con una grabadora a las reuniones con el PP», insinuando que la aplicación del decreto de Vivienda pactado entre ambas formaciones no refleja lo que se habló en las negociaciones previas.

A este respecto, Cañadas ha llegado a pedir la comparecencia en el Parlament del Consejero de Vivienda, José Luis Mateo, «que sí estuvo en las negociaciones». Todo esto viene a colación del escaso interés de varios ayuntamientos gobernados por el PP en acogerse a la posibilidad de construir viviendas en áreas de transición.

Pero Vox no se ha quedado ahí. Dos horas después, en la misma sesión parlamentaria, Cañadas ha cargado con extrema dureza contra las negociaciones que ha llevado a cabo el Govern, al considerar que el PP «no tiene cultura de pactos». «Vox solo les ha tendido una mano y ustedes la han mordido sistemáticamente», ha apostillado.

En este sentido, ha acusado a los ‘populares’ y al Govern de «buscar un cheque en blanco» y no un acuerdo. «Pretenden neutralizar la capacidad política de Vox», ha criticado, agregando que «no lo han conseguido» ni en Baleares ni en otras comunidades.

Según Cañadas, el Ejecutivo prepara el terreno para prorrogar los presupuestos, una cuestión que «les beneficia políticamente». Además, ha apuntado que no es necesario aumentar el techo de gasto para asegurar los servicios básicos.

«Les exigimos seriedad y transparencia y que dejen de mentir a los ciudadanos», ha dicho la diputada, quien ha agregado que los ciudadanos están «cansados» y piden al Govern «claridad, coherencia y responsabilidad».

Ahí ha vuelto a acusar al Govern de detener el desarrollo de las áreas de transición. «Lo que hace el Govern es paralizar proyectos, congelar decisiones y esperar de forma ingenua, irresponsable o, quizá, intencionadamente, a que el problema se solucione solo», ha criticado, para después deslizar que «esta no es la solución» que se pactó con Vox. A esto, Prohens ya había respondido a los de Abascal que el Ejecutivo que preside no puede obligar a nada de esto a los ayuntamientos.

Todo esto demuestra un clima de desconfianza total entre ambos partidos; el momento más duro en la relación de ambos partidos a lo largo de esta legislatura. Falta año y medio para las próximas elecciones y, tal como estaba previsto, todos los partidos en Baleares empiezan a marcar perfil propio. Tanto, que en este pleno Marga Prohens ha llegado a amargar con un adelanto electoral «que si lo hago hoy les temblarán las piernas», ha dicho a los socialistas pero señalando a todas las bancadas de la oposición incluyendo la de Vox.