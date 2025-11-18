Baleares activa la cuenta atrás para aprobar el techo de gasto y se da dos semanas para negociar

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha anunciado que el Govern registrará este martes el techo de gasto en el Parlament para que sea debatido y votado en el pleno del 2 de diciembre.

«En estos momentos no tenemos los apoyos para aprobar el techo de gasto», ha reconocido Costa en una comparecencia en el pleno de este martes para dar cuenta de las negociaciones con los grupos para aprobar el techo de gasto.

Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo se da un plazo de dos semanas para llegar a un acuerdo y ha tendido la mano a Vox y PSOE para que esto sea posible. «Pedimos a los grupos que estén a la altura, vamos a intentarlo hasta el final, el Govern quiere este acuerdo», ha concluido.

Costa se ha visto obligado a comparecer este martes en el Parlament forzado por una alianza de votos entre Vox y los partidos de la izquierda. En el turno de Vox, su portavoz, Manuela Cañadas, ha acusado al Govern de Marga Prohens de ser «un partido que no tiene cultura de pacto». Ha exigido a Costa «coherencia y transparencia». Le ha recordado también que «nuestros votos no son un cheque en blanco». «Sin Vox no hubieran aprobado nada de lo que han aprobado», ha recordado Cañadas.

Tanto Vox como PSOE han puesto sobre la mesa una enorme distancia entre sus respectivas posturas y la posibilidad de apoyar al PP en techo de gasto y Presupuestos.

Vox ya no se conforma con que el PP cumpla lo acordado con los Presupuestos de 2025 y al PSOE tampoco le basta con que el Govern incremente la ecotasa para 2026. Todo, en un pleno en el que unos y otros han simulado no tener miedo a unas elecciones anticipadas.

Con el registro hoy en el Parlament, el techo de gasto inicia una cuenta atrás de dos semanas para llegar a su votación en el Parlament el próximo 2 de diciembre. Por ahora, con indicios fundados de que serán rechazados.