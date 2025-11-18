Una auditoría destapa que entre el 60% y el 96% de los contratos de Armengol en pandemia incumplieron la ley

La consellera de Salud, Manuela García, ha desvelado este martes en el pleno del Parlament que entre un 60% y un 96% de las adjudicaciones del Servicio balear de Salud -IB-Salut- de más de 100.000 euros durante la pandemia «incumplía» la Ley de Contratos Públicos. La auditoría ha revisado unos 60 expedientes tramitados por el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol por la vía de emergencia.

Estos son algunos de los datos que ha avanzado la consellera ante los resultados preliminares de la auditoría a la que ha sometido el Govern a este tipo de contratos para responder a la pregunta de la diputada de Vox Patricia de las Heras sobre esta auditoría.

De este modo, ha alegado que se han revisado un total de 60 expedientes que se entregaron por vía de emergencia durante la pasada legislatura en la gestión del Covid-19 y ha afirmado que en la «mayoría de los casos» el informe que justificaba la contratación se elaboraba después de ejecutarla.

Además, ha afirmado que los contratos no se habían formalizado por escrito, en «casi la totalidad» no había acta de conformidad, ni constaba el documento de recepción del material y una «parte muy importante» de los contratos no se habían subido al perfil de contratación pública.

No existían documentos firmados por escrito en prácticamente ninguno de los expedientes revisados, según ha añadido Manuela García.

En su conjunto, innumerables anomalías en las contrataciones de mascarillas caducadas. Anomalías que no pasaban ni siquiera el filtro amplio de las contrataciones por emergencia durante el Covid.

La auditoría ha sido elaborada por una empresa independiente. En sus conclusiones, el informe destaca que las contrataciones del Govern del pacto de izquierdas que lideraba Francina Armengol -actual presidenta del Congreso- durante la pandemia estuvieron marcadas por una ausencia total de controles, de documentación y de garantías legales, según ha explicado la consellera García.

Con estos datos en la mano, la titular actual de Salud ha arremetido en varias ocasiones contra Patricia Gómez, anterior consellera y actual diputada socialista en el Parlament, a la que ha reclamado que deje su acta de diputada por mentir en una comisión de investigación sobre el caso Mascarillas.

Estas irregularidades van en la misma línea que la investigación que está llevando a cabo la UCO de la Guardia Civil sobre los contratos de mascarillas y equipamiento sanitario que llegaron a Baleares a través de la trama del comisionista Víctor de Aldama con la participación de Koldo García, asesor en aquellos tiempos del que fuera ministro José Luis Ábalos.