La ex consejera socialista de las mascarillas ‘fake’, contra la pared: acusada de mentir en el ‘caso Koldo’

El Gobierno balear del PP incrementa su presión contra la ex consejera socialista de Francina Armengol, Patricia Gómez, desde que se ha evidenciado que mintió en la comisión del Parlament sobre el caso Koldo. Un informe de la UCO ya la desmintió tras declarar que nunca habló con él y recientemente su marido, Juli Fuster, por aquel entonces alto cargo de su Consejería, también la dejó en evidencia.

Desde la intervención de su marido en la comisión de investigación del Senado, las preguntas que formula la ex consejera socialista Patricia Gómez en las sesiones del control al Govern de Marga Prohens se convierten en un suplicio contra ella. Las respuestas del Govern del PP, sea cual sea el consejero, llevan ‘de regalo’ el recordatorio de que mintió en la comisión de investigación del caso Koldo.

Este martes, hasta en dos ocasiones ha recibido dosis de memoria. Patricia Gómez pedía la dimisión de la actual Consejera de Sanidad, Manuela García, por la compra de un lote de ambulancias para las que faltan conductores. En la respuesta, García traía el reproche: «Yo creo que la que tiene que dimitir es usted, que ha mentido en una comisión de investigación».

Minutos después, la segunda, del conseller de Mar y del ciclo del Agua, el veterano Juan Manuel Lafuente, quien recordaba a los socialistas que «hubo una vez que había una señora que era consejera de Sanidad y le preguntaron en comisión si tenía algo que ver con el señor Koldo, dijo que no y resulta que sí tuvo algo que ver con el señor Koldo».

Lafuente ha aprovechado para recordar también que el marido de Patricia Góimez tuvo que dimitir de su cargo porque convocó unas oposiciones en las que participó su hija, sin apartarse de las votaciones del comité que seleccionaba aspirantes.