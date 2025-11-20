El portavoz del PP de Baleares en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha afirmado hoy, tras conocerse que la trama corrupta del PSOE puso el punto de mira sobre las obras del aeropuerto de Palma, valoradas en 200 millones de euros y cuya adjudicación está siendo investigada por la UCO, que «cada vez hay más evidencias de que «Armengol y el PSIB fueron el caballo de Troya con el cual Cerdán, Ábalos, Koldo y Aldama entraron a saquear Baleares».

En este contexto, Sagreras ha subrayado que «queda claro que el PSOE no sólo ve el aeropuerto de Palma como una caja registradora, sino que la ha visto también como su caja registradora particular».

Asimismo, ha recordado que este nuevo escándalo se suma a «la estafa de cuatro millones en mascarillas inservibles», a la que siguió el encargo de PCR masivas en los aeropuertos a la misma red y, también, a las presuntas injerencias en licencias a empresas de hidrocarburos en las que figura el nombre del diputado socialista Marc Pons.

El portavoz popular ha remarcado que «hoy sabemos que el ex ministro Ábalos deberá responder ante el juez por los 4 millones de euros en mascarillas inservibles» compradas por el Govern de Francina Armengol y ha recordado también que «el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha pasado cinco meses en prisión y sólo ha salido porque ya no puede destruir pruebas; pruebas que, en manos de la UCO, destapan escándalos lamentables un día sí y otro también».

Sagreras ha insistido en que «la banda del Peugeot que conducía Pedro Sánchez se instaló, creció y operó en Baleares bajo la mirada del Govern de Armengol». Por todo ello, y frente a estas nuevas evidencias, ha preguntado a Francina Armengol y a Iago Negueruela «si les sigue preocupando cero la corrupción del PSOE», como afirmó el portavoz socialista en una reciente rueda de prensa en el Parlament.

El portavoz de los populares les ha pedido que «dejen de esconderse y salgan a dar explicaciones públicas de una vez» o que «valoren si no ha llegado el momento de dar un paso a un lado». «La ciudadanía merece saber la verdad y merece decencia, algo que el PSOE, que pagaba sobresueldos con chistorras y lechugas en sobres del partido, hoy no puede acreditar de ninguna manera», ha concluido.