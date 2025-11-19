La UCO vincula la trama de Santos Cerdán con la reforma de 198 millones del aeropuerto de Palma

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta en su último informe, al que ha tenido acceso OKBALEARES, que la presunta red encabezada por Santos Cerdán pudo maniobrar para obtener beneficios en la reforma millonaria del aeropuerto de Palma. Los investigadores consideran especialmente relevante una anotación encontrada en el teléfono del socio del ex secretario de Organización del PSOE, en la que aparece la expresión Edificio Procesador Palma, escrita y subrayada.

El documento policial detalla que esta referencia podría no ser casual. Según concluye la UCO, «la mención al edificio procesador de Palma pudiera estar vinculada a la adjudicación a Acciona Construcción del expediente DIN492/2019, dimanante de AENA, para la remodelación del Área Terminal del Aeropuerto de Palma de Mallorca (Edificio Procesador y Módulo A) por un importe de 198.462.540,11». Se trata de una de las obras más cuantiosas licitadas por Aena en Baleares.

La imagen con las anotaciones procedía de una de las videoconferencias que Antxón Alonso —administrador de Servinabar SL y socio de Cerdán— mantuvo con Justo Vicente Pelegrini, ex directivo de Acciona e investigado igualmente en la causa. Durante la reunión del 10 de junio de 2020, Alonso fotografió un papel en el que su interlocutor había dividido varias palabras en grupos.

Entre esas notas, además de la referencia al aeropuerto, figuraban términos como Navantia, REE, Puente y PEC. Sobre este último punto, la Guardia Civil aclara en su informe: «En cuanto a las siglas PEC, pudieran tratarse del acrónimo de Presupuesto en Ejecución del Contrato, sin mayor contexto».

La UCO observa que la conexión entre Servinabar y Acciona era «muy estrecha», y subraya que los investigados ya manejaban información y expectativas sobre grandes proyectos públicos antes incluso de que fueran adjudicados.

Según el análisis de las comunicaciones intervenidas, varias de las obras millonarias finalmente adjudicadas —entre ellas la reforma del Edificio Procesador y el Módulo A del aeropuerto de Son Sant Joan— habrían sido objeto de conversaciones, previsiones e intereses cruzados dentro del círculo investigado, en el que aparecen nombres vinculados directa o indirectamente a la cúpula del PSOE en la etapa de José Luis Ábalos.

Por otro lado, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán disfrutó junto con su familia de unas vacaciones en Ibiza haciendo uso de una tarjeta de crédito de Servinabar, la empresa navarra que habría sido favorecida por los presuntos amaños de obra pública y de la que Cerdán sería dueño al 45%.

El informe policial de 226 folios entregado al Tribunal Supremo detalla que Santos Cerdán realizó pagos por un importe total de 1.795 euros en diferentes locales de Ibiza como el hotel Ushuaia. Según la UCO, habría hecho uso de la tarjeta de Servinabar mientras se encontraba de vacaciones en la isla junto con su mujer y su hija durante el verano de 2022.