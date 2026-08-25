Los ‘Vengadores del Arenal’ al rescate: levantan un coche a peso que impedía el paso de un bus que estuvo parado 17 minutos

Hay vecinos que merecen un aplauso y luego están los bautizados como Vengadores del Arenal, un grupo de amigos cuya intervención evitó que el caos vial fuera a más. Lo que se perfilaba como una interminable retención provocada por la falta de civismo terminó convirtiéndose en una escena épica de cooperación vecinal cargada de buen humor.

Los hechos se registraron el pasado lunes en la calle Cannes, cuando un autobús de la línea 23 de la EMT se vio obligado a interrumpir su trayecto de manera repentina por culpa de un Volkswagen de color negro aparcado de forma totalmente incorrecta. El turismo sobresalía de su plaza e invadía parte de la calzada, imposibilitando el paso del vehículo de transporte público.

Ante el bloqueo, el conductor del autobús no tuvo más remedio que detenerse por completo. La espera para los usuarios a bordo se prolongó durante casi 20 minutos, generando molestia e impaciencia entre el pasaje. Sin embargo, la situación dio un giro brutal en cuestión de segundos gracias a los clientes de un bar situado justo frente a la parada.

Al percatarse de la gravedad del problema, un grupo de amigos no dudó en actuar para solventar la situación por la vía rápida. Demostrando una fuerza notable, hasta cuatro hombres unieron sus brazos para levantar a pulso la parte trasera del coche, desplazándolo poco a poco hasta dejarlo correctamente colocado dentro de los límites del estacionamiento.

El esfuerzo dio sus frutos de inmediato. La carretera quedó completamente despejada y el autobús pudo retomar su marcha. La hazaña desató la euforia colectiva. Los clientes del local celebraron el desenlace entre aplausos, vítores y comentarios jocosos cargados de ironía.

Por su parte, los improvisados héroes festejaron la victoria a pie de calle, despidiéndose con guasas y saludando a los pasajeros que observaban la escena atónitos desde el interior del autobús. La surrealista y coordinada maniobra quedó registrada en un vídeo del usuario @sico_slap, haciéndose viral al instante.