Martin Valjent hace historia: el sábado será el extranjero con más partidos en el Mallorca superando al portugués Nunes, al que igualó la pasada semana en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. El defensor eslovaco se alineará con la camiseta bermellona por 259 vez, acercándose ya a un Top Ten en el que, en condiciones normales, y de no mediar lesión, debería entrar esta misma temporada, y que en estos momentos cierra su compañero Abdón, con 277 encuentros.

Eso sí, Valjent no podrá celebrar la efemérides junto a su habitual compañero en el centro de la defensa, ya que Raíllo está lesionado. Y es que el capitán y él han formado una de las parejas más sólidas que se recuerdan en el mallorquinismo. El eslovaco y el cordobés llevan jugando juntos desde la temporada 18-19, cuando Martin llegó procedente del Chievo Verona, y desde entonces siempre han compartido titularidad salvo en los momentos en los que las lesiones han roto el dúo que forman ambos, y que parece indisoluble. Ahora, tras haber sido operado Raíllo el pasado sábado, Valjent formará en el centro de la defensa con el albanés Kumbulla, que será quien reemplace al capitán durante su ausencia.

José Carlos Nunes, otro defensor emblemático en la historia del Mallorca, se mantuvo hasta la pasada semana en cabeza de la clasificación de jugadores extranjeros con más partidos en el primer equipo, pero ya le ha alcanzado Valjent, que le arrebatará su posición de privilegio este fin de semana ante el Elche, en el que será el último partido del año 2025 en el estadio de Son Moix, un choque además clave para su equipo, que necesita ganar para no caer en posiciones de descenso.

Valjent y el Top 10