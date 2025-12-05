Valjent iguala a Nunes como el extranjero con más partidos

Martin Valjent ha igualado este viernes a Nunes como extranjero con más partidos en la historia del Mallorca, al haberse alineado en su encuentro número 258 ante el Oviedo. El defensor eslovaco ocupa la decimotercera posición en el ranking del club, pero no va a tardar en saltar al Top 10, que cierra precisamente su compañero de equipo Abdón Prats.

Valjent y Raíllo han formado una de las parejas más sólidas que se recuerdan en el mallorquinismo. El eslovaco y el cordobés llevan jugando juntos desde la temporada 18-19, cuando Martin llegó procedente del Chievo Verona, y desde entonces siempre han compartido titularidad salvo en los momentos en los que las lesiones han roto el dúo que forman ambos, y que parece indisoluble.

José Carlos Nunes, otro defensor emblemático en la historia del Mallorca, se mantuvo hasta este viernes en cabeza de la clasificación de jugadores extranjeros con más partidos en el primer equipo, pero ya le ha alcanzado Valjent, que le arrebatará su posición de privilegio el próximo fin de semana ante el Elche, en el que será el último partido del año 2025 en el estadio de Son Moix.

Valjent celebró la efemérides con un buen partido en el Carlos Tartiere, evitando en la primera parte un gol claro en un remate de Santi Cazorla ante el que se interpuso de manera providencial para evitar que el balón superara al meta finlandés Bergstrom. El eslovaco es uno de los capitanes del equipo y sin duda uno de los jugadores con mayor peso en el vestuario, donde sus galones son más que respetados. A partir de ahora ya tiene otro registro del que poder presumir.