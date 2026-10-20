Los separatistas critican que los ciclistas no circulen por la peatonal Plaza España de Palma pese a los múltiples accidentes que ocasionaban

Los separatistas critican que los ciclistas no puedan circular por la peatonal Plaza España de Palma pese a los múltiples atropellos que ocasionaban cuando estaba allí habilitado el carril bici. Un carril que fue suprimido por el actual equipo de gobierno presidido por el alcalde del PP, Jaime Martínez, debido a la alta conflictividad que generaba.

Pero lejos de aplaudir esta iniciativa, el candidato a la alcaldía de Més, David Pujol, ha criticado que los ciclistas tengan que bajarse de la bicicleta en determinados puntos de esta céntrica plaza para atravesarla, mientras los coches pueden circular, si bien en este caso sólo por un lateral de la misma, para poder acceder al entorno del popular Mercado del Olivar.

Además, la formación ha denunciado la entrada de vehículos en la zona peatonal delante de la oficina policial, situada cerca de la Estación Intermodal. Según ha opinado Pujol, estos accesos se mantienen pese a la existencia de informes técnicos desfavorables de Movilidad. Pujol considera «absurdo» que los ciclistas tengan que bajar de las bicicletas, pero que los coches puedan ocupar espacios para viandantes.

En lo que será una larga precampaña electoral hasta las municipales de mayo de 2027, Pujol ha alertado este martes de una «ofensiva» por parte del PP para eliminar carriles bici, así como para modificar los de los entornos de la Estación Intermodal y la plaza Verge del Miracle.

Pujol ha afirmado que «siempre que gobierna el PP, los carriles bici están en peligro» y ha exigido al primer edil de la ciudad, Jaime Martínez, que no ponga «obstáculos» a esta tipología de movilidad sostenible.

Los separatistas han reclamado a su vez que el nuevo carril bici de 31 de diciembre, que sustituirá de forma «provisional» al de la calle Blanquerna, sea permanente, seguro y esté conectado al resto de la red ciclista.

«No aceptaremos que detrás de la palabra provisional se esconda una futura eliminación», ha indicado Pujol, cuya formación aplaudió y dio su apoyo a habilitar el polémico carril bici de Blanquerna, ahora suprimido por la alta accidentalidad que provocaba en esta calle peatonal.