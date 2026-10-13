Heridos dos conductores de patinete tras un violento choque frontal al intentar esquivarse en un carril bici de Palma

Aparatoso accidente entre dos patinetes eléctricos en la ciudad de Palma. Dos conductores resultaron heridos tras sufrir una violenta colisión frontal en un carril bici cuando intentaban esquivarse mutuamente. Uno de los implicados, una mujer de nacionalidad española, tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Son Llàtzer por una grave herida en la pierna.

Los hechos ocurrieron concretamente a las 15:05 horas en el carril bici situado a la altura del número 1 de la calle Biniamar, punto donde dos vehículos de movilidad personal (VMP) acabaron impactando de manera frontal.

La intervención policial se desencadenó tras recibir la Base del 092 una llamada de emergencia en la que se alertaba de que una mujer presentaba un sangrado abundante en una pierna a consecuencia de una colisión entre patinetes eléctricos. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente varias dotaciones para socorrer a las víctimas y regular la circulación en la zona.

Según las manifestaciones recogidas por los agentes de la Policía Local de Palma, una conductora de nacionalidad española circulaba correctamente por el carril bici en dirección al centro de la ciudad. En un momento dado, la mujer observó cómo otro patinete avanzaba de frente hacia ella por su mismo sentido.

Ante el riesgo inminente de un impacto, la usuaria intentó esquivarlo desviándose hacia su izquierda, ya que le resultaba imposible desplazarse hacia la derecha debido al tránsito continuo de automóviles por el carril de circulación general.

De manera simultánea, el conductor del otro vehículo implicado, un hombre de nacionalidad española que circulaba en sentido contrario, detectó la aproximación del otro patinete y realizó una maniobra de evasión hacia su derecha para intentar reincorporarse al carril que le correspondía.

Sin embargo, este doble desplazamiento evasivo provocó que las trayectorias de ambos vehículos volvieran a cruzarse, desencadenando la inevitable y violenta colisión frontal.

Como resultado del fuerte impacto, ambos usuarios salieron despedidos y cayeron sobre el firme, sufriendo diversas policontusiones. Los servicios sanitarios desplazados en una ambulancia atendieron al hombre en el mismo lugar de los hechos. La mujer, por su parte, requirió su traslado inmediato al Hospital Son Llàtzer para recibir atención médica especializada debido al profundo corte sangrante que presentaba en una de sus piernas.

La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local de Palma asumió la elaboración del informe técnico y la confección del correspondiente atestado de tráfico. Este documento permitirá determinar con precisión las responsabilidades del siniestro y será puesto a disposición de las respectivas compañías aseguradoras.