Palma se pone manos a la obra para trasladar el polémico y accidentado carril bici de Blanquerna a la calle 31 de diciembre

El alcalde del PP en Palma, Jaime Martínez, ya se ha puesto manos a la obra para trasladar el accidentado y polémico carril bici de Blanquerna a la calle 31 de diciembre y ha iniciado las labores de pintado para habilitar este nuevo carril alternativo provisional, mientras se tramita la ejecución del trazado definitivo.

Está previsto que el nuevo carril bici provisional entre en funcionamiento a principios del mes de diciembre, momento en que se procederá a eliminar el de la peatonal Blanquerna.

La actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad y dar respuesta a las demandas de vecinos y comerciantes de la zona, que habían solicitado la eliminación del carril bici de Blanquerna debido a los problemas de convivencia y seguridad que genera su paso por una calle peatonal.

Su supresión fue aprobada por el pleno a instancias de Vox, apoyada por el gobierno en minoría del PP y rechazada por las formaciones del anterior gobierno municipal de izquierdas, PSOE, independentistas de Més y Podemos.

También entidades como Patinetes y Bicis a Raya, así como comerciantes y restauradores de la zona, apoyaron el diseño de itinerarios alternativos en los puntos donde el carril bici entra en conflicto con la circulación de viandantes, como sucedía en la Plaza de España hasta su eliminación.

De hecho, la auditoría realizada por el área de Movilidad identificó este tramo de carril bici de la calle Blanquerna como uno de los principales puntos conflictivos de la red ciclista y planteó la necesidad de sustituirlo por un recorrido alternativo.

El nuevo itinerario provisional discurrirá por el lado de los números pares de la calle 31 de Diciembre, continuará por la plaza de Abu Yahya y proseguirá por la calle Francesc Suau. Esta solución permitirá trasladar la circulación ciclista a dicha calle mientras se tramita la implantación del trazado definitivo, que también discurrirá por la calle 31 de Diciembre, pero por el lado contrario.

Para ejecutar esta segunda fase, el Ayuntamiento llevará a cabo el proyecto y licitación de las obras del carril bici definitivo. Los trabajos incluirán la adecuación del espacio público y las actuaciones necesarias para acondicionar la vía y habilitar el nuevo trazado.

La Concejalía de Movilidad, que lidera el regidor del PP, Antoni Deudero, ha reservado este año una partida de 300.000 euros para el nuevo carril bici.