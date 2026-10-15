Agredido y estrangulado en la Estación Intermodal de Palma tras defender a dos chicas menores del acoso de un africano

Un joven de 24 años ha sido víctima de una brutal agresión física en la Estación Intermodal de Palma por parte de un hombre de origen africano como venganza por un incidente ocurrido días antes en el interior de un autobús. El afectado fue atacado y estrangulado tras salir en defensa de dos chicas menores de edad a las que el agresor estaba acosando.

Los acontecimientos comenzaron el pasado viernes 9 de octubre. La víctima, de nacionalidad paraguaya, regresaba de su jornada laboral en Portals Nous a bordo de un autobús del TIB. Durante el trayecto, observó cómo un individuo de origen africano se aproximaba y abordaba de forma insistente a dos chicas de tan sólo 14 años.

Al notar que las jóvenes se encontraban prácticamente acorraladas en un rincón del vehículo y que el sujeto llegó a tocar el hombro de una de ellas, provocando que la menor le quitase la mano, el joven decidió intervenir y proteger a las adolescentes.

Con intención de evitar conflictos, el denunciante pidió al individuo que guardara las distancias y dejara en paz a las chicas, señalando que había espacio suficiente en el autobús. Sin embargo, esta petición desató la ira del hombre, quien comenzó a increparle y proferir graves amenazas continuadas, asegurándole que conocía su ruta habitual y que lo iba a encontrar para matarle.

Acorralado y estrangulado en la Estación Intermodal

El desenlace de esta hostilidad se produjo dos días más tarde, el domingo 11 de octubre, sobre las 16:00 horas, en las instalaciones de la Estación Intermodal de Palma. El agresor localizó nuevamente al joven y procedió a interceptarlo, pero ésta vez no fueron sólo amenazas. Tras sujetarlo del pantalón, lo empujó de manera repentina contra un cristal y comenzó a agredirle físicamente.

Durante la agresión, la víctima recibió fuertes puñetazos en el rostro y sufrió un estrangulamiento directo en el cuello. Según la declaración prestada ante los agentes de la Policía Nacional, el agresor le gritaba de forma reiterada frases como «¡te voy a pegar, arrancar la cabeza, te voy a hacer sangrar!».

La víctima intentó zafarse y repeler el ataque con sus propios medios, pero la corpulencia del atacante le impidió liberarse hasta que un chico joven que transitaba por el lugar intervino para separarlos.

Posteriormente, el afectado acudió a un centro sanitario de la capital balear para recibir asistencia facultativa. El informe médico emitido confirma que el joven presentaba un estado de gran ansiedad, excoriaciones traumáticas en el pómulo izquierdo y el labio superior, así como múltiples erosiones en la parte anterior del cuello compatibles con el estrangulamiento. Para el tratamiento de las contusiones se le prescribió medicación analgésica y antiinflamatoria.

Incluso tras la asistencia médica, se volvieron a registrar conatos de amenazas en las inmediaciones del centro sanitario, donde el atacante profirió gritos incoherentes e increpaciones aludiendo a bandas urbanas. «¡Voy a matar a todos los Latin Kings!». Sin embargo, el denunciante aclaró ante la Policía que no pertenece a ninguna banda.

El presunto autor de los hechos ya ha sido identificado en las diligencias policiales y las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.