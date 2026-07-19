Un marroquí le toca el culo a una mujer en la Estación Intermodal de Palma y se justifica ante los policías: «Ella me miraba»
Durante su detención amenazó gravemente a uno de los policías: "ten cuidado por la calle que me he quedado con tu cara"
Piden expulsar de España a un marroquí por tocar el culo a un niño en Mallorca y decirle: «¿Te gusta que te hagan así?»
La Policía Nacional ha detenido en la Estación Intermodal de Palma a un hombre de origen marroquí por tocarle el culo a una mujer sin consentimiento alguno y justificarse con excusas como que la víctima le «miraba». Además, llegó a amenazar a uno de los policías que participaron en su detención por un delito de agresión sexual: «Ten cuidado por la calle que me he quedado con tu cara».
El suceso ocurrió el pasado sábado por la tarde en la siempre concurrida y conflictiva Estación Intermodal de Palma. Agentes de la Brigada Móvil Policía en el Transporte, desplazados temporalmente desde la península para reforzar la seguridad de las islas durante los meses estivales, presenciaron en directo cómo el varón le tocaba el culo a una mujer.
La víctima, visiblemente asustada y abrumada por la situación, intentó zafarse y deshacerse de él de inmediato. Sin embargo, el agresor persistió en su actitud y continuó tocándola sin su consentimiento.
Al percatarse de la gravedad de la situación, los policías nacionales intervinieron con rapidez para retener al implicado. Lejos de deponer su actitud, el hombre mostró un comportamiento hostil y agresivo en todo momento, llegando a acometer físicamente contra los agentes en el instante en que estos procedían a engrilletarle.
Lejos de mostrar arrepentimiento, el detenido intentó justificar su conducta ante los policías alegando que lo había hecho porque la víctima «le había enseñado el culo» y «le miraba». Por su parte, la mujer agredida manifestó de forma tajante que no conocía de nada al individuo y expresó su firme voluntad de interponer una denuncia formal.
La agresividad del detenido no cesó tras ser esposado. Durante el traslado a las dependencias policiales, el hombre llegó a proferir amenazas directas hacia uno de los funcionarios, espetándole: «Ten cuidado por la calle que me he quedado con tu cara». Como consecuencia del violento forcejeo y el ataque sufrido durante la detención, los agentes tuvieron que acudir a un centro médico para ser atendidos de las heridas sufridas.